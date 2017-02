Egito bate Burkina Faso nos pênaltis com duas defesas de El-Hadary e vai à final da CAN 2017

Não importa a idade. Nunca desaprende quem sabe jogar. Sempre vai brilhar quem tem estrela. Nesta quarta-feira (1º), o goleiro Essam El-Hadary, de 44 anos, o jogador mais velho a entrar em campo na história da Copa Africana de Nações, foi o grande herói da classificação do Egito à final da CAN 2017. Os Faraós carimbaram o passaporte à decisão do título ao vencerem a Burkina Faso por 4 a 3 nos pênaltis, no Stade de l'Amitié, na capital do Gabão, Libreville, após empate em 1 a 1. O arqueiro do clube egípcio Wadi Degla defendeu duas cobranças. Maior campeão da África, o Egito segue vivo na caminhada rumo à oitava conquista continental.

Agora, a seleção comandada pelo argentino Héctor Cúper aguarda seu oponente. A semifinal entre Camarões e Gana está marcada para as 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (2) e terá como palco o Stade de Franceville.

A grande final será no próximo domingo (5), no Stade de l'Amitié, às 17h de Brasília. Estarão em disputa a taça da Copa Africana e uma vaga na Copa das Confederações de 2017, a qual será sediada na Rússia entre os dias 17 de junho e 2 de julho. Na véspera do jogo que promete parar a África (sábado, dia 4), no mesmo horário, no Stade de Port-Gentil, os comandados do português Paulo Duarte e o perdedor de Camarões x Gana decidirão o terceiro lugar.

Placar em branco na primeira etapa

Ulrich Pedersen/Getty Images

O primeiro tempo do embate foi truncado. Enquanto os burquinenses tomaram a iniciativa e tiveram posse de bola superior, os egípcios dificilmente cediam espaços.

A primeira boa oportunidade de gol do jogo veio aos nove minutos, quando Blati Touré obrigou El-Hadary a fazer boa defesa. As outras chances saíram em lances de bola parada, com Bancé e Nakoulma.

Do outro lado, a finalização mais potente dos primeiros 45 minutos saiu dos pés de Kahraba, o herói da vitória contra o Marrocos, aos 38 minutos.

Gols vieram no segundo tempo

Ulrich Pedersen/Getty Images

O placar foi aberto aos 22 minutos da segunda etapa. Em envolvente troca de passes no campo de ataque, Kahraba deixou a bola nos pés de Mohamed Salah. Da entrada da área, o atacante da Roma acertou o ângulo e colocou o Egito em vantagem.

Mesmo com o resultado adverso, os "Garanhões" não desanimaram. Correram atrás do prejuízo e, aos 28 minutos, conseguiram fazer o que nenhuma outra seleção africana fazia desde 2004: balançar as redes do Egito. O responsável pela queda desse espantoso tabu de 13 anos foi o atacante Aristide Bancé. O capitão Charles Kaboré cruzou à área e o jogador do ASEC Mimosas, da Costa do Marfim, matou no peito com estilo e concluiu com frieza.

O jogo ficou lá e cá. Mas ninguém mais conseguiu balançar as redes. E os 90 minutos viraram 120 minutos. O cansaço físico tomou conta de ambos os escretes, e o primeiro finalista da CAN 2017 foi decidido através das grandes penalidades.

El-Hadary brilha e coloca Egito na final

Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Quem começou dando as caras na disputa de pênaltis foi o goleiro burquinense Kouakou Hervé Koffi. O jovem de 20 anos, que também é o paredão do clube marfinense ASEC Mimosas, defendeu a cobrança de Abdallah El-Said. A Burkina Faso largou na frente com a penalidade convertida por Alain Traoré.

De cavadinha, Ramadan Sobhi foi o primeiro a marcar para o Egito. Banou Diawara, Ahmed Hegazy, Steeve Yago e Mohamed Salah também balançaram as redes. Eis que o goleiro Hervé Koffi teve a chance de deixar os "Garanhões" muito perto da grande final da Copa Africana. Sua ousadia, no entanto, parou na experiência de El-Hadary, que acertou o canto e manteve o Egito vivo na briga.

Amr Warda converteu sua cobrança, colocou os Faraós em vantagem pela primeira vez na disputa e jogou toda a pressão para as costas de Bertrand Traoré. El-Hadary foi gigante outra vez, fez sua segunda defesa e colocou o maior campeão da Pátria-Mãe da Humanidade em sua nona final continental.