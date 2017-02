Camarões vence Gana e enfrentará Egito na final da Copa Africana de Nações

De cara nova após a péssima campanha na Copa do Mundo de 2014, quando lidou com racha no elenco, perdeu os três jogos da fase de grupos e ficou em último lugar na classificação geral, a seleção de Camarões já colhe os frutos de sua estratégia. Nesta quinta-feira (2), no Stade de Franceville, os Leões Indomáveis venceram Gana por 2 a 0, no clássico entre duas das mais vitoriosas seleções da África, e se classificaram à final da Copa Africana de Nações de 2017. O adversário do renovado escrete camaronês será outro grande rival: o Egito, que nesta quarta-feira (1), no Stade de l'Amitié, superou Burkina Faso nos pênaltis em grande noite do veterano goleiro Essam El-Hadary.

A partida que promete parar a África será jogada no próximo domingo (5) e terá como palco o Stade de l'Amitié, na capital do Gabão, Libreville. O pontapé inicial será dado às 17h, horário de Brasília.

Egito e Camarões vão reeditar as finais das Copas Africanas de 1986 e 2008. Os Faraós ergueram a taça em ambas as ocasiões. Nos anos 80, em um Estádio Internacional do Cairo tomado por 95 mil pessoas, os donos da casa venceram por 5 a 4 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. Na década passada, no Estádio Ohene Djan, na capital de Gana, Acra, o título veio com gol do lendário Mohamed Aboutrika, aos 31 minutos da etapa final, na vitória por 1 a 0.

Em outras palavras, os egípcios querem conquistar o oitavo título continental e, de quebra, consolidar a "freguesia" dos arquirrivais. Já os camaroneses, que não conquistam a CAN desde a edição do Mali 2002, quando bateram o Senegal nos pênaltis, miram o quinto troféu. Além do posto máximo do futebol africano, o campeão da CAN 2017 também estará classificado à Copa das Confederações de 2017. O evento-teste para a Copa do Mundo de 2018 será sediado na Rússia entre os dias 17 de junho e 2 de julho.

No próximo sábado (4), os ganeses decidirão com os burquinenses o terceiro lugar da CAN 2017. O compromisso está marcado para o Stade de Port-Gentil, também às 17h de Brasília.

Primeira etapa pouco movimentada

Camarões e Gana têm quatro títulos continentais cada um (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Os Leões Indomáveis tomaram a iniciativa. A blitz resultou em uma chance perigosa aos oito minutos, momento em que o meia Moukandjo cobrou escanteio, o lateral Teikeu, que estava "se aventurando" no campo de ataque, cabeceou e o zagueiro Afful evitou o gol em cima da linha.

Depois do susto, as Estrelas Negras reforçaram a marcação. Essa estratégia acabou dificultando as investidas dos seus adversários.

Aos poucos, os ganeses tomaram o controle do jogo. E quase abriram o placar em finalização perigosa de Jordan Ayew, aos 41 minutos.

Pouco movimentado, o primeiro tempo em Franceville terminou 0 a 0.

Ngadeu-Ngadjui e Bassogog colocam Camarões na decisão da CAN 2017

Bassogog ganha de Acheampong na corrida antes de confirmar a ida de Camarões à final da Copa Africana de Nações de 2017 (Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

Viu-se duas equipes mais soltas na segunda etapa. O lema era evitar prorrogação e pênaltis e carimbar o passaporte para a final da Copa Africana o quanto antes.

Se na bola rolando não havia sucesso, o primeiro tento do jogo saiu na bola parada, mais precisamente aos 27 minutos. Moukandjo cobrou falta em direção à área. Boye tentou afastar, atrapalhou o goleiro Razak e desconsertou toda a defesa de Gana. A bola sobrou para o zagueiro Michael Ngadeu-Ngadjui. Livre de marcação, o zagueiro do clube tcheco Slavia Praga teve tempo de ajeitar a pelota e tocar para o gol.

A desvantagem no placar deixou os comandados do israelense Avram Grant desesperados. Sem um estilo de jogo concreto, as Estrelas Negras foram ao ataque na base do abafa. Contudo, não conseguiam levar perigo à meta de Fabrice Ondoa.

Tamanha desorganização se refletiu no lance do segundo gol do time do técnico belga Hugo Broos. Já eram 48 minutos do segundo tempo e Gana pressionava em busca do empate. Eis que a defesa dos Leões Indomáveis intercepta um cruzamento de Atsu e, em rápido contra-ataque, o atacante Christian Bassogog, que joga no Aalborg, da Dinamarca, toca na saída de Razak e sacramenta a classificação dos Leões Indomáveis.

Como falamos no primeiro parágrafo desta crônica, os leoninos decidiram renovar seu plantel depois do papelão em 2014, em terras brasileiras. Pois bem, o triunfo de hoje simboliza esse planejamento: os autores dos gols da vitória em Franceville foram convocados à equipe nacional pela primeira vez no ano passado, quando Broos assumiu o comando técnico. Ngadeu-Ngadjui tem 26 anos; Bassogog, 21.

Assim como na semifinal da CAN 2008, Camarões tirou Gana da briga pelo quarto título africano. Os camaroneses agora esperam que o final da história seja bem diferente daquele ano, quando a taça ficou com o Egito.