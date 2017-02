Strongest supera Wanderers e histórico negativo fora para criar vantagem na Libertadores

The Strongest é conhecido por não vencer fora de casa, mas aprontou para cima do Montevideo Wanderers na segunda fase de pré-Libertadores. No estádio Centenario, em Montevidéu, os mandantes não seguraram o ímpeto ofensivo e os bolivianos venceram com gols de Chumacero e Matias Alonso. 2 a 0 para vantagem confortável a ser definida na altitude de La Paz.

A partida que define o avanço ou a zebra da passagem do Wanderers será no estádio Hernando Siles, na próxima quinta-feira (9), novamente às 20h15, pelo horário de Brasília.

Na partida em terras uruguaias, o Montevideo Wanderers buscou a iniciativa no jogo em casa, mesmo com o grandioso estádio Centenario praticamente vazio e com sua torcida reunida por um setor. Dentro de campo, logo aos 6 minutos, um pênalti foi sonegado aos mandantes, quando a bola pegava no braço de um defensor dos bolivianos. Não demorou para o Strongest aproveitar-se das conhecidas fragilidades defensivas dos uruguaios. Rodríguez ainda defendeu o que seria um gol contra após cruzamento da esquerda, mas a bola sobrou para Chumacero empurrar para as redes na pequena área: 1 a 0.

A partida seguiu sob controle dos visitantes. The Strongest é uma equipe com imensas dificuldades de vencer fora, por histórico traduzido na Libertadores. Na temporada anterior, entretanto, conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi durante a fase de grupos, rompendo um tabu de não vencer fora que durava desde a Copa de 1982. Em Montevidéu, parecia que nova vitória iria pintar. No lado do ataque do Wanderers, o artilheiro parcial da Libertadores, Sergio Blanco teve poucas chances de finalizar e sem muito perigo.

Para o intervalo, Cristian Palacios ingressou no lugar de Manuel Castro pelo Wanderers. Mas no segundo tempo, Alonso aproveitou oportunidade na área para ampliar o marcador em cabeçada certeira para os bolivianos: 2 a 0 ao mais forte. A saída em velocidade do Strongest demonstrou resultado. Para o fim do duelo de ida, Chumacero deu lugar a Ballivian e Jara saiu para entrar Vargas, para segurar a vantagem em favor do Strongest.