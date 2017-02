À VAVEL, Keirrison explica motivos para não conseguir manter o ritmo do início da carreira

(Foto: Editoria de Arte/VAVEL)

Uma das promessas mais badaladas dos últimos anos no futebol brasileiro é o atacante Keirrison, que revelado pelo Coritiba foi contratado pelo Palmeiras e chamou atenção de ninguém mais que o Barcelona, que o comprou por cerca de 38 milhões de reais. Por lá, acabou não conseguindo espaço no meio de tantos craques.

Mas em uma conversa exclusiva para Vavel Brasil, o atacante deixa uma dúvida no ar: e se tivesse mais tempo de adaptação e menos contusões, onde teria chegado? Esses foram os motivos mencionados por ele, para que não conseguisse manter o ritmo apresentado no início de carreira.

Agora com 28 anos, ele tem mais uma oportunidade de mostrar seu futebol na Europa, pelo Arouca-POR. Contratado no início do ano do Londrina, ele garante estar feliz com essa nova chance e revela que ainda sonha com uma vaga na Seleção Brasileira.

Confira a entrevista completa a seguir:

Keirrison já ganhou o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro (Foto: Coxanautas)

Vavel Brasil: Por que você escolheu o futebol português?

Keirrison: Eu escolhi porque na verdade era uma proposta da Europa, e o futebol português está cada dia sendo mais acompanhado, todo mundo acompanha. Minha vontade de voltar para a Europa e poder dar continuidade no meu trabalho era imensa. Além disso o Arouca tem uma visão, um projeto de trabalho que me motivou a optar pelo clube.

Vavel Brasil: Como você vê essa sua volta para Europa? Quais os objetivos?

Keirrison: Me sinto muito feliz, era uma meta que eu tinha e este ano consigo realizar, podendo retornar para cá. Estou muito empolgado e animado. Vou procurar ser o máximo profissional possível, como sempre fui e buscar coisas boas para instituição. O clube já teve oportunidade de jogar uma Liga Europa e o foco é novamente chegar nela. Pretendo fazer meus gols para ajudar sempre minha equipe.

Vavel Brasil: Você já foi revelação do Campeonato Brasileiro, passou por Palmeiras e chegou no Barcelona. Por que você acha que não conseguiu manter esse ritmo?

Keirrison: O futebol é dinâmico, tanto para o lado bom como para o difícil. Durante esse período que eu tive na Europa pela primeira vez, eu não tive muito tempo para a adaptação, isso dificulta porque o futebol de lá é diferente do brasileiro, então necessita deste tempo, é natural. Mas enfim, creio que as lesões também atrapalharam um pouco, a gente fica parado e isso complica. Mas aprendi com cada situação que vivi, tanto as boas como as difíceis, tenho que usar isso como lição e evoluir a cada dia.

Vavel Brasil: Acredita que por todo o potencial que já demonstrou, poderia ter chegado mais longe na carreira?

Keirrison: Eu ter chegado até aqui, jogado no Barcelona foi um objetivo alto. Tive oportunidade em alguns campeonatos, sempre que entro, tento conquistar. Sabemos que é um conjunto de muitas coisas. Continuarei buscando vencer ao máximo. Hoje me sinto feliz, realizado, mas sigo sonhando e trabalhando para conquistar mais.

Vavel Brasil: E como foi jogar no Barcelona com tantos craques?

Keirrison: Foi bacana, porque aprendi muitas coisas. Tive a oportunidade de estar com grandes profissionais, realmente você evolui, cresce tanto no pessoal como no profissional. Foi um sonho realizado estar naquela equipe com grandes jogadores, então foi um aprendizado enorme.

Vavel Brasil: Você ainda acredita em uma chance na Seleção Brasileira?

Keirrison: Tenho o sonho de defender o Brasil, é um objetivo que existe. Tenho que continuar trabalhando com tranquilidade e se acabar aparecendo uma oportunidade, será naturalmente.

Vavel Brasil: Se arrepende de alguma coisa na sua trajetória? Faria algo diferente?

Keirrison: Não tenho arrependimento, tudo era para ter acontecido. Nós como homens precisamos decidir e tomar decisões, me sinto tranquilo por mais que algumas coisas não aconteçam como pensamos. Como vivemos num mundo de muitas pessoas, muitas acabam decidindo também. Futebol não depende só de nós mesmo, precisa de terceiros para que as coisas ocorram. Me sinto tranquilo, todo lugar que passei deixei meu legado profissional, sempre honrei meus compromissos. Ser profissional é o principal, trabalhar para que as situações aconteçam e se não acontecer, precisamos continuar com nosso profissionalismo.