Juventus x Internazionale AO VIVO hoje (0-0)

Confira nosso pré-jogo: Em Turim, Juventus e Internazionale prometem Derby d’Italia de alto nível

O árbitro da partida Juventus x Inter hoje será Nicola Rizzoli.

Pelo lado da Internazionale, o ex-presidente Massimo Moratti afirmou que os nerazzurri podem sair de Turim com um bom resultado, apesar de julgar difícil os jogos contra a Juventus fora de casa: "A Inter tem condições de conseguir fazer um bom resultado em Turim, apesar que jogar contra eles fora de casa é sempre muito difícil. É preciso saber jogar principalmente o primeiro tempo e depois ir pra cima no segundo", falou.

Ao falar do Derby d'Italia, o zagueiro Giorgio Chiellini revelou sentir bastante a importância do jogo, mas que já foi mais 'quente' em outras épocas, principalmente depois do escândalo Calciopoli que culminou no rebaixamento da Juventus para a segunda divisão em 2006: "Talvez nos anos pós-Calciopoli esse jogo era mais sentido, mas quem não viveu isso, pode levar esse jogo com um qualquer. De qualquer maneira, é uma partida diferente para todos os juventinos. A Inter está se reconstruindo e não pode se esconder nessa hora", analisou o xerife da Vecchia Signora.

O clássico será disputado no moderno Juventus Stadium que tem sido um grande aliado da equipe da casa que conta com um aproveitamento altíssimo em seu novo estádio. Mais uma vez teremos um excelente público.

Na Internazionale, praticamente todo o elenco estará à disposição, deixando o treinador Pioli com a possibilidade de escalar a equipe que achar melhor.

O meio-campista Claudio Marchisio ainda é dúvida para o duelo, assim como o experiente zagueiro Andrea Barzagli que esteve com febre alta nos últimos dias. A probabilidade maior é que esses atletas fiquem de fora do confronto.

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi, atacante da Internazionale. Outro argentino que vive uma excelente temporada. Icardi além de ser o artilheiro do campeonato, também é o jogador com mais assistências, sendo quase sempre decisivo para a equipe.

FIQUE DE OLHO: Gonzalo Higuain, atacante da Juventus. O argentino vive excelente fase na Vecchia Signora e é um dos artilheiros da Serie A com 15 gols. Com certeza é uma das grandes preocupações para a defesa nerazzurra para esse duelo.

"Se eu nunca venci a Juventus, é porque nunca treinei um time como a Inter. A Juventus é forte: os números dizem isso, a mentalidade, os jogadores e etc. Devemos conceder o menor espaço possível aos jogadores de qualidade. Servirá um time atento", salientou o treinador da Inter.

Stefano Pioli também tratou de exaltar o adversário, destacando as suas qualidades, mas afirmou que ainda não venceu a Juventus durante a sua carreira porque nunca treinou uma equipe como a Inter. Isso, no entanto, pode mudar neste domingo.

Juventus x Internazionale ao vivo

''É uma partida bela de se jogar, importante para os dois times. Juventus e Inter têm elencos para vencer o campeonato e a nossa sorte, é que eles começaram mal a competição, mas é um time com muito potencial. A Inter não deve ser um estímulo, é uma partida como contra Crotone ou Cagliari. Amanhã [domingo] não deve ser uma partida de revanche, mas sim um jogo que vale três pontos importantes", afirmou o treinador da Juve.

Na tradicional coletiva de imprensa, Massimiliano Allegri elogiou o adversário, salientando que serão candidatos ao título a partir da próxima temporada e também tratou de diminuir o peso da partida. Para ele, o jogo deste domingo vale os mesmos três pontos de uma partida qualquer.

O clássico envolvendo Juventus e Internazionale é considerado o Derby d'Italia, por ser a partida que envolve as duas maiores torcidas do país.

Na última vez que essas equipes se enfrentaram, a Internazionale venceu a Juventus por 2 a 1, de virada. Lichtsteiner, Icardi e Perisic marcaram os gols.

Levemente favorita no confronto, a Juventus leva uma pequena vantagem. Em 235 partidas, a Vecchia Signora venceu 106 vezes, a Internazionale triunfou em 73 oportunidades e ainda houve 56 empates.

Em seu último compromisso, os nerazzurri venceram o Pescara em casa por 3 a 0. Saiba mais aqui.

Já a Internazionale vem de sete vitórias consecutivas na competição e ocupa a quarta colocação com 42 pontos.

Na última rodada, os bianconeri visitaram o Sassuolo e venceram sem maiores problemas por 2 a 0. Leia mais aqui.

A Juventus lidera a Serie A com 51 pontos em 21 jogos. A Vecchia Signora venceu 17 jogos e perdeu apenas 4 até aqui na temporada.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora as principais informações de Juventus x Internazionaleao vivo, que jogam neste domingo (5), às 17h45 (de Brasília), no Juventus Stadium, pela 23ª rodada da Serie A.