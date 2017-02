Burkina Faso supera Gana e fica com o terceiro lugar da Copa Africana de Nações

O Stade de Port-Gentil, em Port-Gentil, no Gabão, recebeu neste sábado (4) a decisão do terceiro lugar da Copa Africana de Nações de 2017. Mediram forças as seleções de Burkina Faso e Gana, derrotadas nas semifinais por Egito e Camarões, respectivamente. A medalha de bronze da maior competição do futebol africano ficou com os burquinenses. O time comandado pelo português Paulo Duarte venceu a equipe treinada pelo israelense Avram Grant pela contagem mínima.

A grande final será jogada neste domingo (5), no Stade de l'Amitié, na capital gabonesa, Libreville. Frente a frente estarão o maior campeão da África, o Egito, e o segundo maior vencedor do continente, Camarões. Enquanto os Faraós buscam a oitava taça, os Leões Indomáveis correm atrás do quinto título.

Partida pouco movimentada

Os jogadores não escondiam em seus rostos a frustração por terem ficado pelo caminho na briga pelo título. A terceira colocação era questão de honra. Mas, também, um protocolo a ser seguido.

Durante os 90 minutos, viu-se um jogo truncado. As equipes abusavam das bolas longas e erravam muitos passes. Houve poucas chances efetivas de gol.

O único tento da peleja saiu na bola parada. Quando o relógio marcava 44 minutos do 2º tempo, o atacante do clube turco Kayserispor, Alain Traoré, cobrou falta direto para o gol e correu para o abraço.

As Estrelas Negras não tiveram forças nem incentivo para reagir e voltarão para casa com as mãos abanando.

Burkina Faso venceu Gana pelo placar mínimo (Foto: Steve Jordan/Getty Images)

Balanço na Copa Africana

As Estrelas Negras apresentaram um futebol pragmático durante toda a competição. Foram avançando fase por fase graças às jogadas individuais de suas peças do setor ofensivo. Mas, coletivamente falando, tiveram apresentações pobres. Mais uma vez, o técnico Avram Grant fica em evidência por uma filosofia de jogo desagradável aos olhos do público.

A campanha de Gana rendeu uma estatística interessante e, ao mesmo tempo, intrigante: esta foi a sétima vez seguida que os ganeses ficaram entre os quatro melhores da CAN. Nenhuma delas terminou em título.

Do outro lado, o terceiro lugar, mesmo sendo, em tese, um prêmio de consolação, acabou ressaltando a campanha digna dos comandados de Paulo Duarte na CAN 2017. O futebol veloz e envolvente dos "Garanhões" rendeu à Burkina Faso sua segunda melhor performance em Copas Africanas.

O terceiro lugar deste ano superou a quarta colocação de 1998 e fica atrás apenas do vice-campeonato de 2013. Em 1998, quando sediaram o torneio, os burquinenses perderam a decisão do terceiro lugar para a RD Congo nos pênaltis. Em 2013, na África do Sul, foram derrotados pela Nigéria por 1 a 0 na decisão

Interrogações para o futuro

Avram Grant não é mais o técnico da seleção de Gana (Foto: AFP/Getty Images)

Antes do jogo deste sábado, a alta cúpula do futebol de Gana já havia declarado à imprensa africana que não renovaria o contrato do técnico Avram Grant.

O israelense assumiu as Estrelas Negras às vésperas da Copa Africana de Nações de 2015. Nessa edição, as Estrelas Negras chegaram à final e foram derrotadas pela Costa do Marfim nos pênaltis. Agora, depois de uma campanha cheia de altos e baixos que rendeu um quarto lugar, não se sabe quem será o próximo treinador dos ganeses.

Em Burkina Faso, a permanência de Paulo Duarte é incerta, tendo em vista que a Argélia manifestou interesse no treinador português.

Cotadas ao título da CAN 2017 devido à boa campanha na Copa do Mundo de 2014, quando chegaram às oitavas de final e deram trabalho à campeã Alemanha, as Raposas do Deserto não corresponderam às expectativas e caíram logo na primeira fase do torneio africano. O péssimo desempenho custou o cargo do belga Georges Leekens.