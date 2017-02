Camarões vence Egito de virada e conquista Copa Africana de Nações pela quinta vez

O capítulo final da Copa Africana de Nações de 2017 foi escrito neste domingo (5), no Stade de l'Amitié, na capital do Gabão, Libreville. O roteiro foi especial para Camarões, que venceu o Egito pela contagem de 2 a 1, de virada. O gol do título saiu aos 44 minutos do segundo tempo. Os Leões Indomáveis se vingaram das finais perdidas para os Faraós em 1986 e 2008 e, de quebra, conquistaram a África pela quinta vez na história. Os outros títulos vieram em 1984, 1988, 2000 e 2002.

Com essa conquista, os comandados do belga Hugo Broos também ganharam o direito de disputar a Copa das Confederações de 2017. O evento-teste para a Copa do Mundo de 2018 será jogado entre os dias 17 de junho e 2 de julho, na Rússia. Os camaroneses terão Alemanha, Austrália e Chile, respectivos campeões da Copa do Mundo, da Copa da Ásia e da Copa América, como adversários no Grupo B. No Grupo A estão Rússia, Portugal, Nova Zelândia e México, que são, respectivamente, a anfitriã, a campeã europeia, a campeã da Oceania e o campeão da Concacaf.

Egito sai na frente em primeiro tempo movimentado

Egito e Camarões fizeram jogo memorável (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

Os Faraós assustaram logo aos três minutos. Salah viu El-Said em condições de finalizar e o meia obrigou Ondoa a fazer boa defesa. Os Leões Indomáveis responderam quatro minutos mais tarde, quando Siani parou em El-Hadary. Os camaroneses novamente levaram perigo aos 14, momento em que Bassogog chutou por cima.

Ninguém queria saber de se defender. Os dois times visavam o ataque.

O gol que colocou o Egito em vantagem saiu aos 22 minutos. Salah mostrou apurada visão de jogo ao tocar para Mohamed Elneny. Da grande área, o meia que pertence ao Arsenal, da Inglaterra, surpreendeu o goleiro Ondoa, que, mesmo rente à trave, não conseguiu segurar seu potente chute.

Em desvantagem no marcador, Camarões partiu para cima. O escrete leonino passou a apostar na bola parada. Mas os egípcios se mostravam atentos.

Superior na segunda etapa, Camarões chega à virada no finalzinho e é campeão

O gol do título de Camarões saiu aos 44 minutos do segundo tempo (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

O empate de Camarões saiu justamente na bola parada. Aos 15 minutos do segundo tempo, Moukandjo cobrou falta em direção à área e o zagueiro Nicolas N'Koulou, que joga no clube francês Lyon, subiu mais que a defesa adversária e deixou tudo igual. Brilhava a estrela de quem havia entrado no primeiro tempo para substituir Teikeu, que saiu lesionado.

O gol animou os camaroneses. Em melhores condições físicas, os Leões Indomáveis seguiram investindo em jogadas ofensivas. Aboubakar (outro que entrou no decorrer do jogo, na vaga de Ndip Tambe), Bassogog e Moukandjo deram muito trabalho à zaga egípcia.

A superioridade camaronesa se refletiu na posse de bola. Enquanto o time de Hugo Broos superava a casa dos 60%, a seleção de Héctor Cúper ficava na faixa dos 30%. Claramente, um duelo de ataque contra defesa.

De tanto pressionar, o escrete leonino foi premiado aos 44 minutos. O atacante Vincent Aboubakar chapelou Ali Gabr e chutou de primeira. A bola acertou o canto esquerdo de El-Hadary. O arqueiro bem que apelou para o golpe de vista, mas de nada adiantou.

Com muitos méritos, a renovada seleção de Camarões pode dizer que é dona da África. A equipe deixa para trás as péssimas campanhas nas Copas do Mundo de 2010 e 2014 - em ambas as edições, perdeu as três partidas e caiu na primeira fase - e agora festeja seu quinto troféu continental e o fim de um jejum de 15 anos sem um título de Copa Africana.

Outro grande tabu que caiu foram os 13 anos sem derrotas do Egito em Copas da África. O último revés dos Faraós no certame havia acontecido em 2004: 2 a 1 para a Argélia, na Tunísia.

O futuro é promissor para Camarões. A Copa Africana de Nações de 2019, que será sediada em território camaronês, surge como uma grande oportunidade de ganhar mais uma taça e encostar no rival Egito, que estacionou nos sete títulos.

De olho no calendário

A próxima Copa Africana de Nações será em Camarões, em 2019 (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

O futebol africano de seleções volta à ativa em março, quando será dada a largada para as Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019. As piores colocadas no ranking da Fifa se enfrentam em jogos de ida e volta na fase preliminar: São Tomé e Príncipe x Madagascar, Comores x Ilhas Maurício e Djibuti x Sudão do Sul. Os vencedores avançam à fase de grupos, cujos líderes e os três melhores vice-líderes se classificam à CAN 2019. Já classificado como país-sede, Camarões jogará as Eliminatórias em caráter amistoso.

Confira os grupos:

Grupo A: Senegal, Guiné Equatorial, Sudão e São Tomé e Príncipe ou Madagascar

Grupo B: Camarões (já classificada como país-sede), Marrocos, Malawi e Comores ou Ilhas Maurício

Grupo C: Mali, Gabão, Burundi e Djibuti ou Sudão do Sul

Grupo D: Argélia, Togo, Benin e Gâmbia

Grupo E: Nigéria, África do Sul, Líbia e Seychelles

Grupo F: Gana, Etiópia, Serra Leoa e Quênia

Grupo G: RD Congo, Congo, Zimbábue e Libéria

Grupo H: Costa do Marfim, Guiné, República Centro-Africana e Ruanda

Grupo I: Burkina Faso, Angola, Botsuana e Mauritânia

Grupo J: Tunísia, Egito, Níger e Suazilândia

Grupo K: Zâmbia, Moçambique, Guiné-Bissau e Namíbia

Grupo L: Cabo Verde, Uganda, Tanzânia e Lesoto

Já as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018 retornam em agosto. De acordo com o regulamento, estarão classificados ao Mundial da Rússia os líderes dos cinco grupos da fase final.

Passadas duas rodadas, a classificação está assim:

Grupo A

1 - RD Congo - 6 pontos (SG +5)

2 - Tunísia - 6 pontos (SG +3)

3 - Guiné - 0 ponto (SG -3)

4 - Líbia - 0 ponto (SG -5)

Terceira rodada (28/08)

Guiné x Líbia

Tunísia x RD Congo

Grupo B

1 - Nigéria - 6 pontos (SG +3)

2 - Camarões - 2 pontos (SG 0)

3 - Zâmbia - 1 ponto (SG -1)

4 - Argélia - 1 ponto (SG -2)

Terceira rodada (28/08)

Nigéria x Camarões

Zâmbia x Argélia

Grupo C

1 - Costa do Marfim - 4 pontos (SG +2)

2 - Marrocos - 2 pontos (SG 0)

3 - Gabão - 2 pontos (SG 0)

4 - Mali - 1 ponto (SG -2)

Terceira rodada (28/08)

Mali x Marrocos

Costa do Marfim x Gabão

Grupo D

1 - Burkina Faso - 4 pontos (SG +2)

2 - África do Sul - 4 pontos (SG +1)

3 - Senegal - 3 pontos (SG +1)

4 - Cabo Verde - 0 ponto (SG -4)

Terceira rodada (28/08)

Senegal x Burkina Faso

Cabo Verde x África do Sul

Grupo E

1 - Egito - 6 pontos (SG +3)

2 - Uganda - 4 pontos (SG +!)

3 - Gana - 1 ponto (SG -2)

4 - Congo - 0 ponto (SG -2)

Terceira rodada (28/08)

Gana x Congo

Uganda x Egito