Unión Española vence Cerro-URU novamente e avança na Libertadores

O jogo de volta entre Unión Española e Atlético Cerro aconteceu nesta terça-feira (7), e os chilenos, novamente, se deram melhor. Disputada no estádio Santa Laura, em Santiago, a partida teve muitas chances de gols de ambas as equipes, porém somente o Unión aproveitou. O resultado de 2 a 0 garantiu a equipe do Chile na terceira fase da Copa Libertadores da América, pois na partida de ida o Unión venceu por 3 a 2.

O adversário será o The Strongest, da Bolívia, ou o Montevideo Wanderes, dos Uruguai. O jogo decisivo acontece nesta quinta-feira (9) e os bolivianos têm a vantagem assegurada, pois venceram o jogo de ida por 2 a 0 no Uruguai.

Unión abre o placar e praticamente garante a classificação

A partida começou com os uruguaios em busca do primeiro gol. Foram duas ótimas oportunidades em oito minutos de jogo. Porém, assim como na primeira partida, o Cerro não soube aproveitar as chances claras que teve. O Unión conseguiu rapidamente tomar para si o controle da partida e a sair em bons contra-ataques, principalmente em jogadas pelos lados do campo.

O primeiro jogo mostrou que as duas equipes são fortes nas jogadas de bola parada. Dessa maneira que os chilenos abriram o placar no estádio Santa Laura. Em bom escanteio cobrado, o atacante Jaime desviou a bola de cabeça e da mesma forma o zagueiro Ampuero completou para o fundo das redes. A partir do gol, os jogadores do Cerro se perderam aos poucos e começaram a cometer muitas faltas desnecessária, além de não conseguir chegar com força ao campo de ataque.

Cerro tem um jogador expulso e facilita ainda mais para o Unión Española

O Cerro precisava marcar três gols para conseguir a classificação para a terceira fase, portanto se lançou com tudo para o ataque. As chances apareceram, principalmente nos pés do atacante Luna, porém todas desperdiçadas. As possibilidades dos uruguaios passarem de fase acabaram quando em uma dividida perigosa, Luna chegou solando em Pinares, o árbitro Sandro Meira Ricci aplicou o cartão vermelho direto.

Com um jogador a mais, o Unión administrou muito bem o restante da partida. Em uma das poucas vezes que o Cerro chegou ao campo de ataque, a defesa chilena desarmou bem e iniciou um ótimo contra-ataque. O atacante Jaime recebeu livre e só teve o trabalho de tirar do goleiro com um toque. O resultado já era complicado, com o segundo gol ficou inviável a classificação do Cerro. O Unión fiou trocando passes e descansou seus principais jogadores até o final da partida.