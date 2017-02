Com superação, Atlético Tucumán vence El Nacional e passa para a terceira fase da Libertadores

Todos sabem que um dos símbolos da Copa Libertadores da América é a superação das equipes em busca do título. E o primeiro time a "vestir a camisa" da competição foi o Atlético Tucumán. A equipe argentina venceu o El Nacional, no Estádio Atahualpa, no Equador, por 1 a 0, nesta terça-feira (7), e garantiu a vaga na terceira fase do torneio.

No primeiro jogo, as duas equipes empataram em 2 a 2, no Estádio Monumental José Fierro. O Tucumán precisava vencer, já que os resultados de empate até 1 a 1 classificavam o El Nacional. A equipe argentina vai enfrentar o Júnior Barranquilla-COL. Quem se classificar deste confronto, entrará no Grupo 5, o mesmo do Palmeiras.

Entenda a superação argentina no Equador

A equipe do Atlético Tucumán-ARG embarcou da Argentina para a cidade de Guayaquil, no Equador, para realizar sua preparação para o jogo contra o El Nacional. Os trabalhos foram iniciados na cidade com a finalidade de evitar ao máximo os problemas com altitude, que chega a 2.850 metros acima do nível do mar. No momento de embarque para Quito, problemas burocráticos impediram que a delegação argentina não embarcasse na hora marcada. O voo só foi liberado com três horas de atraso.

A partida estava marcada para as 22h15 (horário de Brasília). A delegação chegou ao Estádio Olímpico Atahualpa com atraso maior que os 45 minutos toleráveis, segundo o regulamento da Copa Libertadores da América. O fato eliminaria a equipe argentina da competição.

Foto: Divulgação/Atlético Tucumán

Após intervenção do embaixador argentino no Equador, Luis Juez, a partida remarcada para as 23h45. O Tucumán chegou ao estádio com os 19 jogadores relacionados para a partida e os seis membros da comissão técnica. Sem condições de trazer os uniformes da equipe, os atletas atuaram com o uniforme da Seleção Argentina Sub-20, que disputa o Sul-Americano da categoria no país.

Mesmo aceitando atuar com atraso, o El Nacional fará uma representação na Conmebol contra os argentinos, que ultrapassaram o limite máximo para iniciar a partida.

Após se superar fora de campo, Tucumán deu show dentro das quatro linhas

Após se livrar do W.O, os times iniciaram a partida às 23h43 e realizaram um bom jogo. O El Nacional tinha a vantagem e começou agredindo com duas boas chances de Christian Cordero e Ordóñez. Em contrapartida, o Tucumán parecia ter no sangue e na camisa argentina a força de vontade necessária para encarar seu adversário, pois precisava da vitória. David Barbona e Fernando Zampedri desperdiçaram as melhores chances da equipe argentina.

No decorrer do primeiro tempo, a partida foi truncada, com muitas faltas, que impediram o decorrer do jogo. O embate seguiu truncado até o final da etapa inicial, com a última chance mais clara de gol finalizada pela equipe do Tucumán com Leonel Di Plácido, após chute de fora da área que passou a esquerda do gol.

Na etapa final, os dois times retornaram com a mesma vontade do primeiro tempo. Quem começou finalizando a gol foi Bruno Bianchi, do Tucumán, que perdeu boa oportunidade de cabeça. Logo em seguida, Larrea arriscou de fora da área, mas errou o alvo.

Após muita luta, o prêmio pela valentia coroou o Atlético Tucumán. Aos 19 minutos, Fernando Zampedri recebeu cruzamento da esquerda, e tocou de cabeça no ângulo superior esquerdo de Cuero. O gol foi muito comemorado pelos jogadores e comissão técnica.

Foto: Reuters

No decorrer do jogo, o El Nacional partiu para cima dos argentinos tentando empatar a partida de qualquer maneira. No entanto, sem muita qualidade, desperdiçou várias oportunidades ao tentar chutes de fora da área que nada resultaram.

Aos 49 minutos, o árbitro apitou o final da partida. A festa tomou conta dos jogadores, da comissão técnica, e da torcida argentina que estava no estádio. A classificação do Tucumán foi um prêmio a valentia de seus jogadores, mas com ressalvas negativas a organização do clube, que quase custou caro aos argentinos.

Com 115 anos de história, porém, sem um grande feito no futebol, o Atlético Tucumán passará a ser lembrado pela luta empreendida por seus jogadores em campo.