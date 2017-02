Junior Barranquilla bate Carabobo outra vez e avança na Taça Libertadores

Google Plus

INCIDENCIAS: JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE DA TAÇA LIBERTADORES, REALIZADO NO ESTÁDIO Jaime Morón León, em Cartagena (Colômbia).

O Junior Barranquila se aproximou da fase de grupos da Libertadores. Nessa terça-feira, o clube colombiano venceu em casa os venezuelanos do Carabobo por 3 a 0, e como já havia vencido também o primeiro duelo por 1 a 0, carimbou sua classificação para a terceira fase da competição.

Agora só falta mais um adversário para enfim estar garantido na fase de grupos. Para isso, o Junior Barranquila terá que enfrentar o Atlético Tucuman, da Argentina, que se classificou ontem derrotando o El Nacional, do Equador, por 1 a 0, após quase sofrer W.O. e ainda ter que atuar com os uniformes e chuteiras emprestados da seleção sub-20 argentina.

O jogo

Após ter perdido o primeiro jogo, o Carabobo começou a partida em cima dos adversários, afim de reverter a situação. Aos 2 minutos, após cruzamento de Del Pinto, Ocanto apareceu batendo de primeira assustando o goleiro Mario Viera. Depois do primeiro susto, o Junior Barranquila começou a trocar passes com tranquilidade.

O primeiro gol da partida não demorou a sair. Aos 16 minutos, Johnatan Estrada mandou a bola pra área e Ovelar sozinho, cabeceou no canto esquerdo de Morales, para explodir a torcida colombiana no estádio Jaime Morón León. Logo depois aos 21 minutos, Ochoa cruzou para Ovelar, que cabeceou na trave, quase fazendo o seu segundo gol no jogo.

Os venezuelanos pouco conseguiam ameaçar a meta defendida por Viera. Como diz o velho ditado, quem não faz leva. Aos 40 minutos, Ochoa fez grande jogada pela direita e cruzou para Estrada, que pegou de primeira para marcar um golaço e ampliar o placar.

A segunda parcial já foi bem mais apagada que a primeira. Com ambos os times com poucas chances de gols, só teve o primeiro lance de perigo aos 27 minutos. Aponzá fez grande jogada pela esquerda mas acabou travado, na sobra Toloza soltou o pé e mandou a bola na trave.

Minutos depois, aos 35, Toloza recebeu na direita e mandou para a área, Manriquez tentou cortar e desviou para o gol, mas Morales atento conseguiu fazer a defesa, só que no rebote Michael Rangel mandou para o gol, dando números finais à partida.