Olímpia tenta frear ascensão do Del Valle em jogo de volta da segunda fase

Na noite desta quinta-feira (9), o Olímpia recebe o atual vice-campeão da Libertadores, Indepiendente Del Valle, pela segunda fase da competição. Na partida de ida, a equipe equatoriana, em casa, venceu por 1 a 0. Agora, cabe ao Olímpia junto a sua torcida buscar a classficação. O vencedor deste confronto enfrenta o Botafogo, que se classificou diante do Colo-Colo, no Chile.

Relembre a partida de ida:

No Equador, o atual vice-campeião da Libertadores mostrou estar disposto a deixar mais um tradicional clube para trás. Na última edição da competição, o Indepiendente Del Valle só caiu para o Atlético Nacional, da Colômbia. Mas, aquela equipe que bateu gigantes como River Plate e Boca Juniors praticamente se desfez. Nela, só restam os uruguaios Christian Nuñez e Mario Rizotto, além do equatoriano Miller Castillo, que não esteve em campo contra os paraguaios. Curiosamente, o comandante da equipe equatoriana na grande campanha na Libertadores, hoje comanda o Olímpia, tricampeão da competição.

Mesmo com todas as adversidades, o Indepiendente Del Valle superou a equipe paraguaia, saindo com o placar de 1 a 0 e levando para o jogo de volta uma grande vantagem. Os donos da casa abriram o placar aos 36 minutos da primeira etapa, com o zagueiro Segovia, que aproveitou bem a bobeada da jovem dupla de zaga paraguaia Cañete e Salcedo e chutou forte, na pequena área, para marcar o único gol do jogo.

Com a vitória, a equipe equatoriana permaneceu invicta dentro de casa no torneio. O Indepiendente Del Valle estreou na competição em 2014, já disputou 14 jogos em sua casa pela Libertadores. Venceu nove e empatou cinco partidas. Em Assunção, para sair com a classificação, o Indepiendente Del Valle necessita apenas de um empate. Uma vitória paraguaia por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Caso os equatorianos percam por um gol de diferença mas façam um gol, eles ficam com a classificação.