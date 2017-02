Em virada histórica, Deportivo Capiatá vence Universitário  e avança na Libertadores

INCIDENCIAS: Jogo válido pela segunda frase da pré-Libertadores, entre Universitario, do Peru, e Deportivo Capiatá, do Paraguai

Vitória por 3 a 1 na primeira partida e, decidindo em casa, podendo perder por até 2 a 0. O cenário era tão favorável que provavelmente nem o mais pessimista torcedor do Universitario poderia imaginar o que aconteceu na noite desta quinta-feira (9). Com grande atuação ofensiva, principalmente no primeiro tempo, o Deportivo Capiatá atropelou os rivais em pleno estádio Monumental e se classificou para a terceira rodada de mata-mata antes da fase de grupos da Copa Libertadores. Destaque para o atacante Roberto Gamarra, que marcou dois gols e foi fundamental na partida. Dos cinco tentos de seu time na competição, três foram do artilheiro.

Dominando a partida desde o começo do primeiro tempo, o Capiatá precisava buscar o resultado e foi pra cima. Com números ofensivos desproporcionais, os visitantes diminuíram a vantagem do Universitario logo na primeira etapa, com os dois gols de Gamarra. Nos últimos 45 minutos, houve mais equilíbrio entre as duas equipes, mas na metade da segunda etapa, foi a vez de Dionísio Pérez dar números finais à partida, garantindo a classificação heroica dos paraguaios.

O próximo duelo do Capiatá é contra o Atlético-PR. Os jogos serão realizados nas próximas quartas-feiras, dias 15 e 22, com a equipe paranaense decidindo em casa. O vencedor desse confronto entrará no grupo 4, que já conta com San Lorenzo, Universidad Católica e Flamengo, e é considerado por muitos como o "grupo da morte" da competição.

Deportivo faz excelente primeiro tempo e acaba com a larga vantagem do Universitario

Com quatro mudanças em relação ao time inicial da primeira partida, o Capiatá dominou completamente o primeiro tempo. Logo aos três minutos de jogo, Mendieta recebeu passe de Gamarra e bateu forte, mas viu o goleiro Cáceda fazer excelente defesa. Não tardou até que o placar fosse alterado. Logo aos 13 minutos, Irrazábal levantou na área e Gamarra, de cabeça, mandou pro fundo do gol. Pouco mais de 20 minutos depois, "Toto" apareceu de novo, recebendo assistência de Ledesma.

O centroavante do Capiatá estava inspirado e só não marcou seu terceiro gol na partida porque o travessão adversário o impediu. Com pouquíssimas chegadas ao ataque na primeira etapa, o Universitario se mostrava quase inofensivo ao gol defendido por Medina, arqueiro da equipe colombiana.

A equipe da casa até teve mais posse de bola que os rivais, mas, sendo muito menos incisivos que os paraguaios, terminaram o primeiro tempo com apenas uma finalização a gol, contra 12 dos adversários. Buscando o ataque desde o primeiro minuto, os visitantes foram recompensados com dois gols de seu centro-avante Gamarra. Naquele momento, o Capiatá só precisava de mais um gol para conseguir a tão improvável classificação.

Dionísio Perez sai do banco, faz gol relâmpago e classifica o Capiatá

O Universitário voltou diferente para o segundo tempo. Com duas alterações feitas no intervalo, o técnico Roberto Olarte conseguiu equilibrar a partida, e o jogo melhorou. Após a entrada de Diego Guastavino, os mandantes começaram a criar oportunidades, enquanto os paraguaios continuavam buscando o terceiro gol. A partida estava completamente aberta e, ao contrário do que havia ocorrido na primeira etapa, os donos da casa assustaram com boa finalização de Manicero, logo no começo do segundo tempo.

Pouco depois, foi a vez da trave salvar o Capiatá. Aos 14 minutos, Guastavino cobrou falta e só não marcou porque a bola bateu no poste, para alívio de Medina, que deu bronca em seus companheiros. No entanto, pouco depois, a revolta do goleiro seria transformada em alegria.

Com a vaga escapando pelas mãos, brilhou a estrela do técnico do Deportivo. Diego Zárate chamou Dionísio Perez para o lugar de Mendieta, e a troca imediatamente deu resultado. O atacante de 30 anos recebeu cruzamento de Gustavo Noguera e finalizou para o fundo da rede. 3x0 Capiatá. O gol parece ter abalado os peruanos, que não conseguiram mais assustar o adversário. Ao final do jogo, classificou-se o time que buscou mais o ataque durante a partida, finalizando três vezes mais que o rival