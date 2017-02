Strongest volta a vencer Montevideo Wanderers e está na terceira fase da Libertadores

Desta vez com o critério altitude a seu favor, em La Paz, o The Strongest goleou o Montevideo Wanderers e está garantido para a terceira fase da Libertadores da América. Na próxima fase os bolivianos duelam contra o Unión Española em busca de uma vaga ao lado do Santos, Santa Fé e Sporting Cristal no grupo 2 da competição.

No primeiro embate, o time boliviano superou os Wanderers em pleno estádio Centenário e levou a vantagem até seus domínios. Os mesmos estavam cientes da importância de uma vitória naquele momento e não recuaram, sendo autores de um gol na primeira etapa e outro pela segunda, estes marcados por Alejandro Chumacero e Martin Alonso, respectivamente.

Primeiro tempo de boas oportunidades para ambas as equipes

Logo de início, uma bela jogada construída pelo time da casa, quando, na entrada da área, Pablo finaliza com pé destro pelo lado direito do gol, mas perde a oportunidade criada por Chumacero. Na sequência, em mais um tento dos bolivianos, Marvin Bejarano tentou um passe em profundidade para Pablo, o qual estava em posição irregular.

Escanteio marcado a favor dos visitantes cedido por Daniel Vaca e a primeira chance desperdiçada pelos Wanderers. Goleiro defendeu a finalização em direção ao centro do gol, na tentativa de Sergio Blanco pelo lado esquerdo da área, auxiliado por Matías Santos.

Outro impedimento marcado na partida, desta vez para os uruguaios com jogada iniciada com Manuel Castro que tentou o passe em profundidade em busca de Sergio Blanco, o qual estava em posição irregular. Aos 34 da primeira etapa, Ignacio González com assistência de Rodrigo Rivero, chuta com o pé direito de fora da área para a defesa de Daniel Vaca.

Escanteio marcado para o time da casa, cobrança realizada por Pablo Escobar que laçou para Matías Alonso que carimbou de direita e abriu o placar para os bolivianos. Até então, sendo autores de belos tentos, não demorou muito para o placar ser ampliado.

Aos 42' de partida, Alejandro Chumacero no cruzamento de Matías Alonso, concluiu finalização com o pé destro do lado direito da área ao ângulo superior esquerdo, e marcou o segundo dos mandantes. Fim do primeiro tempo: 2 a 0 para o The Strongest.

Etapa complementar marcada pela dominância dos bolivianos

Na etapa complementar os uruguaios tinham uma longa missão pela frente, era necessário superar os bolivianos e carimbar um resultado que aos olhos, era impossível. Pela etapa complementar, a partida continuou a ser comandado pelo Strongest, apagando aquela pequena esperança dos os visitantes.

Sergio Blanco tentou ampliar para os mandantes, mas de imediato foi bloqueado pela defesa rival, em tento de pé direito de fora da área.

Montevideo substituiu, entrou em campo Santiago Martínez no lugar de Manuel Castro, na tentativa de uma possível reação.

Na sequência, mais um tento carimbado, desta vez por Matías Alonso que ao receber a redonda pelos pés de Wálter Veizaga, cabeceou na entrada da área para o fundo do gol. Minutos depois, Mauricio Gómez derruba Rodrigo Ramallo na pequena área e o Strongest tem mais uma chance à gol, esta de pênalti.

Em cobrança de Pablo Escobar, o mesmo desperdiçou e bola bateu na trave em finalização de esquerda. Na continuidade da jogada, a pressão foi grande em busca do quarto gol, o qual veio 3 min depois com Marvin Bejarano que acertou a redonda no centro do gol.

Mais uma oportunidade perdida por Joaquín Vergés de descontar o marcador para os uruguaios, quando, de esquerda, o atleta desperdiçou dentro da área. Minutos finais de partida e o resultado não podia ser alterado. Final de partida, 4 a 0 para os bolivianos classificados à terceira fase da Libertadores.