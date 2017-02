Resultado e gols PSG 4-0 Barcelona pela Uefa Champions League 2017

Agradecemos a sua presença em mais uma transmissão da Champions na VAVEL Brasil. Desejamos uma ótima noite e uma grande quarta-feira.

PSG 4-0 Barcelona, Edison Cavani.

En el día de su cumpleaños llegó el gol de Edinson Cavani para PSG que le gana 4-0 a Barcelona por la Champions pic.twitter.com/QE6Geo8QA0 — Fútbol & Cía (@futbolycia995) 14 de febrero de 2017

PSG 3-0, Ángel Di María

Fica o convite para as próximas partidas. Um grande abraço e até lá!

O GOL do PSG 2-0 Barcelona foi Draxler

O GOL do PSG 1-0 Barcelona foi Ángel di María

18' Gol de Ángel Di María de tiro libre y el PSG gana 1-0 ante Barça pic.twitter.com/tMnFlCqemO — Telemundo (@TelemundoUY) 14 de febrero de 2017

Barcelona erra, não fez nada, morreu em campo com um meio totalmente equivocado e vai precisar fazer história pra seguir vivo.

PSG dá show, domina, sapeca, humilha o Barça no jogo da ida e praticamente se classifica às quartas da Champions!

93' Acabou!

92' Minuto final!

91' Showcolate do PSG!

90' Teremos mais três de acréscimos.

89' Neymar tenta de fora da área e isola.

88' Rabiot chega por trás e comete falta. Quem sabe um golzinho de honra.

87' Barça vai precisar fazer história no jogo da volta.

86' Reta final de partida.

85' MUDA O PSG: Pastore na vaga de Draxler.

84' Barça tenta por pressão e Rakitic cabeceia no susto por cima do gol.

83' NA TRAAAAAAAAVE! Escanteio, bate-rebate na área francesa e Umtiti mandou no poste debaixo do gol!

82' Neymar e Suarez tentam ganhar da dupla de zaga do PSG e Marquinhos afasta o perigo.

81' Partidaça de Rabiot. Um dos melhores em campo.

80' Barça totalmente perdido. É um catado.

79' Festa enorme no Parque dos Príncipes!

78' Neymar recebe pela esquerda, mas em impedimento.

77' Esse foi o primeiro chute do Barça no jogo todo.

76' FORA! Neymar tenta da entrada da área e a bola passa à esquerda do gol.

75' Messi não consegue criar nada. Totalmente isolado no meio-campo.

74' O meio do Barça é totalmente um convite ao ataque do Paris.

73' AMARELO, RAFINHA. Falta matando contra-ataque.

72' Meu amiiiiiigo... É uma lavada do PSG! Um massacre!

71' GOLEADA! Avanço do lateral direito sem nenhuma marcação, passe enfiado ao artilheiro, que bate firme e afunda o Barça!

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CAVANI, DO PSG!

69' MUDA O BARÇA: Iniesta deixa o campo e entra Rakitic.

68' MUDA O PSG: Nkunku na vaga de Verratti.

67' Jogo parado nesse momento.

66' Verrati sente o joelho e já pediu pra mudar.

65' Com esse resultado, Barça precisa igualar o placar para levar à prorrogação.

64' Barcelona mortinho em campo.

63' PSG mais recuado tenta sair em contra-ataque.

62' AMARELO, BUSQUETS. Carrinho matando contra-ataque.

61' Barça no buraco totalmente! Trio MSN não recebe bola no ataque.

60' Neymar segue sendo o único lampejo do Barça.

59' MUDA O PSG: Di Maria é ovacionado e entra Lucas.

58' MUDA O BARÇA: Rafinha entra e sai André Gomes.

57' FORA! Cruzamento da esquerda, Cavani se joga e a bola raspa!

56' É um massacre do PSG! Vaga muito próxima!

55' PRA FECHAR O CAIXÃO! O meio do Barça assiste, Di Maria recebe pela direita, olha, a marcação não fecha e ele manda um tapa colocado na gaveta de Stegen! PINTURA!

54' GOLAAAAAAAAAAÇO, DI MARIA, DO PSG!

53' Neymar tenta finta contra três e perde a bola. Segue a mesma situação.

52' Prejuízo total do Barça e segue errando muitos passes.

51' Marquinhos teve Messi e Suarez quase roubando a bola. Se saiu bem no lance.

50' E Mitroglu abre o placar para o Benfica. 1-0 no Dortmund!

49' Outro roubo de Matuidi, cruzamento e Cavani mandou de ombro pra fora.

48' Começo péssimo novamente de André Gomes.

47' Parque dos Príncipes fervendo!

46' Rabiot consegue avançar pelo meio da zaga, vai cortando e cruza errado em linha de fundo.

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete demais! Barça precisa de um golzinho pra reanimar o duelo.

Barça tem um meio pesado, lento, sem criatividade e mobilidade. PSG domina facilmente.

Fim de atropelo. PSG domina todos os setores do campo, todos os aspectos e vai construindo enorme vantagem.

45' Acabou!

44' Minuto final.

43' E nesse final, PSG ainda segue em cima. Quer matar o confronto hoje.

42' A disposição do PSG é algo impressionante. Trio Rabiot/Verrati/Matuidi acabando com o jogo.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' FEEEEESTA! Avanço de Verrati, o Barça só olhou e ele passou pra Draxler, livre pela direita, que chutou cruzado e venceu Stegen.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DRAXLER, DO PSG!!

38' Novamente Ter Stegen sai do gol pra sair jogando pelo Barcelona. Um sufoco.

37' Busquets quase acha Messi entrando em diagonal. Marquinhos salvou.

36' André Gomes segue muito mal no meio do Barça.

35' PSG volta a aumentar o ritmo. Time correndo demais.

34' STEGEN! Escanteio batido, uma confusão danada na área até a bola ficar fácil com o goleiro alemão.

33' Barça sofre muito pelo meio-direito.

32' STEEEEGEN! Contra-ataque rápido até chegar na esquerda. Draxler dançou contra Sergi, escapou, bateu forte e Stegen salvou com a mão direita. Escanteio.

31' AMARELO, ANDRÉ GOMES. Falta pesada em Draxler.

30' Verrati tenta sair da marcação de Piqué e sofre falta.

29' Neymar é a principal peça ofensiva do Barça.

28' Barça tenta por pressão. PSG não liga contra-ataque.

27' SAAAAAAAALVA! Neymar começa o lance pela esquerda, traz em diagonal, enfia pra André Gomes, só ele e o goleiro e o português mandou no pé de Trapp!

26' Festa nas arquibancadas!

25' O couro canta novamente em Neymar. Falta longa, mas tem Messi e Neymar na bola.

24' PSG agora é todo defesa. Barça troca passes.

23' Barça tenta entrar na partida. Vaias da torcida.

22' Emery pede pro PSG seguir com sua marcação alta.

21' Após um tempo fora, Neymar retorna aos gramados.

20' Placar totalmente justo. Só o PSG joga e a pressão dá resultado.

19' PERFEITO! Cobrança por cima da barreira, mandando fora do alcance de Ter Stegen!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DI MARIA, DO PSG!

17' Neymar mancando e com dores no pé esquerdo. Ajoelhado no gramado.

16' PSG desce bem com Di Maria, passe pra Draxler e pegada de Umtiti. Falta frontal PERIGOSA!

15' Neymar novamente tentando algo pela esquerda. Messi busca comandar o meio.

14' Barça assustado. Até Messi errando passes.

13' Neymar é a principal forma de saída. Velocidade e habilidade no corredor esquerdo.

12' Lado direito do Barça sendo amassado. Não há a menor forma de combate.

11' Zaga do Barça sofrendo muito pelas laterais.

10' TER STEEEEGEN! Matuidi recebe nas costas de Sergi, bate dividido com Umtiti e o goleiro faz uma baita defesa. Na vola, Rabiot bate no meio do gol!

9' Temos também Benfica x Borussia Dortmund. Por enquanto, 0 a 0.

8' Pegada fora da bola em Busquets. Barça respira.

7' Barça não consegue passar do meio-campo. Só o time da casa quem joga.

6' É pressão anunciada e gigante do PSG!

5' QUAAAAASE! Di Maria lança Cavani, pouco à frente. Juiz mandou seguir, uruguaio buscou ângulo, chutou travado e Draxler pegou o rebote e mandou por cima.

4' SAAALVA! PSG contra-ataca com dois livre e o Ter Stegen saiu com os pés na hora exata!

3' Neymar se contorce em dores. Jogo parado.

2' AMARELO, RABIOT. Carrinho no Neymar foi tão pesado que poderia machucar mais feio o brasileiro.

1' E o PSG aperta no ataque e não deixa o Barça respirar.

0' Começou!

Paris com camisa azul-escuro com faixa vermelha no meio, calção e meias azuis.

O Barça com seu uniforme 2. Camisa azul-bebê que vira um verde-água, calção e meias nas mesmas cores.

Os times trocam carinhos, conversam e os preparativos finais são ajeitados.

Protocolo oficial. Toca hino da Champions!!

Times sobem ao gramado! Lindo mosaico, linda festa, linda atmosfera no Parque dos Príncipes!

É uma enorme festa no Parque dos Príncipes. Torcida faz sua parte.

Sistema de som anuncia a escalação do PSG. Em instantes, equipes no gramado.

A torcida segue chegando e prometem um grande espetáculo nas arquibancadas.

As equipes sobem ao gramado para o processo de aquecimento. Faz muito frio.

O PSG terá Trapp; Meunier, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Rabiot, Verratti e Matuidi; Di María, Draxler e Cavani.

A torcida começa a chegar e o Barça terá Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Alba; Busquets, Iniesta e Gomes; Messi, Suárez e Neymar. Técnico: Luis Enrique.

Temos escalações das equipes!

Acompanhe com a VAVEL Brasil o jogo PSG x Barcelona ao vivo à partir das 17h pelo horário brasileiro de verão.

O Parque dos Príncipes será o palco do duelo de logo mais. A promessa é de uma enorme festa em Paris.

Fique de olho PSG: Cavani, atacante: vivendo a melhor fase da carreira, o uruguaio tem mais gols que Messi e CR7 na temporada, se afirmando novamente na carreira.

Fique de olho FC Barcelona: Messi, atacante: O melhor jogador do mundo sempre se deu bem contra o PSG e é novamente esperança para esse confronto.

O meio-campo será formado por Busquets, Rakitic e Iniesta. Rafinha treinou com uma máscara para proteger o rosto, ele sofreu um choque com Ter Stegen e terá que usar o equipamento de proteção por um tempo. Vidal ficará cinco meses fora, Sergi Roberto vai jogar na lateral-direita.

O Barcelona terá três desfalques para a partida: Mascherano, Aleix Vidal e Arda Turan não viajaram. O francês Umtiti, ex-Lyon, deve entrar na zaga.

Jogo Paris x Barcelona ao vivo hoje

O volante André Gomes revelou aos microfones que o Barcelona pretende voltar para casa com a vitória na bagagem, levando a vantagem para o Camp Nou: “Queremos ganhar e ter uma volta mais tranquila. O PSG tem grandes jogadores e muita qualidade. Contratou bons jogadores no mercado de inverno. O Zlatan Ibrahimovic não está mais, mas o Edinson Cavani sim, e ele marcou muitos gols.”

Já no lado espanhol, Luis Enrique participou da entrevista pré-jogo e elogiou o técnico adversário, que comandou por algumas temporadas o Sevilla: “Ele nos conhece perfeitamente. É um dos melhores treinadores do futebol espanhol e um dos mais valorizados a nível europeu. Um técnico que estuda bem o rival, que tem seu próprio estilo de jogo e sua própria filosofia. O PSG está em um nível alto, espero a mesma imagem que eles passaram, com um 4-3-3 no ataque e um 4-1-4-1 na defesa.”

Edinson Cavani vem se destacando nesta temporada, liderando a lista de artilheiros da Ligue 1. A vitória no jogo de logo mais certamente dependerá de seu desempenho. Ele participou da entrevista coletiva e disse: “Como todas as partidas, entro em campo com a mesma ambição: vencer. Assim como meus companheiros. Iremos enfrentar uma equipe muito forte, com muita história. Mas estamos focados em campo, no que podemos fazer para vencer e chegar mais perto de nosso objetivo. Temos que ir com tudo para vencer essa partida.”

O jovem Kimpembe deverá formar a dupla de zaga com Marquinhos. Thiago Motta, suspenso, também não joga.

No lado francês, uma baixa importante. Thiago Silva não treinou com o elenco nesta segunda-feira (13) e não foi relacionado para o primeiro jogo contra o Barça. Ele já havia ficado de fora do jogo contra o Bordeaux por conta de dores musculares.

Enquanto isso, o Barça tem 48 pontos e está apenas um ponto atrás do rival Real Madrid. Os adversários desta terça também somam uma longa sequencia sem derrotas. O último revés dos parisienses foi em 17 de dezembro, contra o Guingamp. Os culés perderam pela última vez dia 5 de janeiro, para o Athletic Bilbao.

Em seus respectivos campeonatos nacionais, os dois times estão na segunda colocação. O clube da capital possui 55 pontos e está três atrás do líder Monaco, em uma das disputas mais intensas do continente.

Jogo Barcelona x Barcelona ao vivo na Champions League

O último jogo entre as equipes aconteceu dia 21 de abril de 2015, quando o Barcelona venceu o Paris por 2 a 0, com dois gols de Neymar.

PSG e Barcelona já se enfrentaram em nove partidas oficiais. Foram quatro vitórias dos catalães contra apenas duas dos franceses. Além disso, aconteceram outros três empates.

Logo mais, Paris Saint-Germain e Barcelona se reencontram novamente por uma fase de mata-mata e a VAVEL trará tudo para você.

E é tarde de decisão. É a volta da Uefa Champions League, fase de oitavas de final e o primeiro jogo é um clássico de camisas pesadas.

Salve, amigo leitor da VAVEL Brasil. Seja bem-vindo a mais uma transmissão PSG x Barcelona ao vivo online.