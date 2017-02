Resultado Real Madrid x Napoli ao vivo na Champions League (3-1)

Obrigado a todos que acompanharam esta cobertura. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte pelo mundo. Até a próxima rodada!

Real Madrid saiu atrás no placar, mas buscou a virada e levará uma boa vantagem para o jogo da volta em Nápoles. Bom resultado do time merengue, que foi superior o tempo todo.

48' FIM DE JOGO! Vitória do Real Madrid por 3 a 1.

47' Napoli tenta pressionar o Real Madrid no fim e busca mais um gol.

45' Mais três minutos de acréscimo.

39' PERDEU! Contra-ataque perigoso do Real Madrid. Morata avança pela direita e toca para Cristiano Ronaldo no meio. O camisa 7 viu o brasileiro Marcelo chegando e tocou, mas o lateral tentou o cruzamento na segunda trave para Morata, porém o atacante não acompanhou.

38' SUBSTITUIÇÃO NO NAPOLI: Sai Hamsik, entra Milik.

37' Jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Kroos cruza rasteiro para Modric, que finaliza de fora da área, mas manda por cima.

36' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Benzema, entra Morata.

35' NÃO VALEU! Napoli troca passes no campo de ataque. Após cruzamento da esquerda, Insigne escora para a segunda trave e Callejón marca, mas o assistente deu impedimento.

33' Cristiano Ronaldo tenta passe de calcanhar pelo meio, mas a zaga do Napoli afasta.

30' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai James Rodríguez, entra Lucas Vázquez.

30' CARTÃO AMARELO PARA MERTENS! Por falta em Casemiro.

29' SUBSTITUIÇAO NO NAPOLI: Sai Zielinski, entra Allan.

27' James Rodríguez recebeu na área, tentou o toque na saída do Reina, mas o goleiro conseguiu salvar a finalização.

27' Insigne tentou a finalização de fora da área e mandou longe do gol do Navas.

25' SUBSTITUIÇÃO NO REAL MADRID: Sai Sergio Ramos, entra Pepe.

23' Kroos tenta o cruzamento pela esquerda, mas a bola vai na direção do gol e fica nas mãos do goleiro Reina.

22' PRA FORA! Callejón recebe lançamento na direita. Já dentro da área, deu apenas uma ajeitada para Mertens no meio, mas o belga bateu por cima. Que grande chance perde o Napoli.

21' QUASE CASEMIRO! O brasileiro recebeu no meio e finalizou forte, desta vez no canto, mas a bola saiu pelo lado.

20' MANDOU LONGE! Casemiro lança Benzema na esquerda. O francês avança e toca para o meio da área, mas Cristiano Ronaldo pega na parte de baixo da bola e manda muito longe.

18' Cristiano Ronaldo recebe na esquerda, corta para o fundo e cruza, mas a zaga afasta. Marcelo tenta aproveitar a sobra de primeira, mas manda por cima.

15' Ghoulam cobra por cima do gol do Navas.

15' Mertens sofre falta na entrada da área. Boa oportunidade para o Napoli.

12' Insigne cruza pela esquerda buscando Callejón na segunda trave, mas a bola vai muito forte e sai pelo alto.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! GOLAÇO DE CASEMIRO! Benzema tentou a tabela com James Rodríguez pelo meio e a zaga do Napoli afastou. Casemiro aproveitou a sobra e pegou de primeira para marcar um golaço. Real amplia no Santiago Bernabéu.

8' James Rodríguez cobra escanteio curto com Carvajal. O lateral devolve para o meia, que abre no meio com Marcelo, mas o brasileiro chuta por cima.

7' Modric e James Rodríguez tabelam pela direita, fazem bela jogada juntos, mas o cruzamento do croata é desviado e sai para escanteio.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! KROOS! Cristiano Ronaldo faz linda jogada pela direita, invade a área, vai na linha de fundo e cruza para o meio. Kroos aproveita o passe e finaliza no canto. Virada do Real Madrid no Santiago Bernabéu.

0' COMEÇOU! Bola rolando para o segundo tempo.

Real Madrid e Napoli de volta ao campo do Santiago Bernabéu. Vai começar o segundo tempo.

RESUMO: Desde o começo da partida o Real Madrid começou pressionando o Napoli e tendo mais a bola, mas os italianos saíram na frente com um belo gol de Insigne. Embora tenham saído atrás no placar, o Real dominou todo o primeiro tempo, criou mais chances, mas só conseguiu ir para o intervalo com o empate no placar. Benzema, autor do gol merengue, foi o melhor em campo. Cristiano Ronaldo e Carvajal foram bastante participativos.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

44' James Rodríguez recebe do Marcelo na esquerda e tenta o cruzamento na direção de Cristiano Ronaldo, mas a zaga afasta.

42' Na cobrança de escanteio, os jogadores do Real pediram um toque de mão, mas o árbitro mandou seguir. A bola ficou com Reina.

41' NA TRAVE! Carvajal lançou Cristiano Ronaldo em velocidade. O camisa 7 viu Benzema entrando na área e cruzou, o francês desviou na saída de Reina e ela bateu na trave e saiu para escanteio. O goleiro conseguiu desviar de leve.

38' Na cobrança de escanteio, mais uma vez o Napoli consegue afastar o perigo.

38' Modric recebe no meio e tenta a finalização, mas a bola desvia e sai para escanteio.

37' CARTÃO AMARELO PARA ZIELINSKI! Por falta em Casemiro.

35' Napoli recupera a bola no meio. Mertens avança pelo meio e abre com Callejón na ponta direita, mas o cruzamento do atacante vai muito forte e Carvajal recua de peito para Navas.

30' Na cobrança de escanteio de Kroos, a zaga do Napoli consegue afastar mais uma vez.

30' PRESSÃO DO REAL! Jogada ensaiada. Marcelo recebe na entrada da área, rola para Modric no meio e o croata solta a bomba, mas a finalização desvia e sai pelo canto.

28' James Rodríguez cruza, mas a zaga do Napoli afasta. No rebote, a bola volta com James que cruza na segunda trave de novo, mas passa por todo mundo. Casemiro aproveita a sobra e sofre nova falta quase na linha de fundo.

28' Cristiano Ronaldo sofre falta pela ponta direita. Chance na bola aérea.

27' POR CIMA! Modric tabela com Benzema e serve Cristiano Ronaldo no meio, mas o camisa 7 finaliza por cima.

26' Napoli sobe no contra-ataque sempre no quatro contra quatro.

26' Callejón recebe do Hamsik na direita, mas na hora de dominar a bola escorregou.

21' Real tenta pressionar após marcar o gol, mas a defesa do Napoli consegue evitar as finalizações.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO REAL MADRID! BENZEMA! Carvajal cruza de três dedos para o meio da área e Benzema completa para empatar a partida no Bernabéu.

16' CARTÃO AMARELO PARA SERGIO RAMOS! Por falta sem bola.

16' Napoli trabalha mais a bola no campo de ataque e tentam achar espaços na defesa do Real, que está bem fechado.

13' Real Madrid marca forte a saída de bola do Napoli e consegue recuperar a posse de bola com facilidade.

12' James Rodríguez cruza da direita para a segunda trave, mas Benzema escora por cima.

11' Cristiano Ronaldo recebe pela esquerda e cruza para Benzema, mas o francês cabeceia para fora.

8' Após sofrer o gol, Zidane já mandou o zagueiro Pepe para o aquecimento.

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO NAPOLI! INSIGNE! Insigne recebeu de Hamsik pelo meio, viu Navas adiantado e arriscou de longe no canto do goleiro merengue. Napoli abre o placar no Santiago Bernabéu.

6' Callejón tenta o cruzamento pela direita, mas a bola atravessa toda a área do Real Madrid e sai pelo fundo.

5' Cristiano Ronaldo recebe na ponta esquerda e deixa com Marcelo que se apresentava pelo meio. O brasileiro tentou a finalização, mas pegou torto e a bola saiu pelo canto.

3' Napoli chega pela esquerda. Mertens aproveita escorregão de Varane e avança. O zagueiro se levanta, mas o belga corta para o meio e cruza na área, mas Navas sai do gol e fica com a bola.

2' Real Madrid começa o jogo tentando botar pressão e marcando em cima. Napoli tenta responder do mesmo jeito fazendo pressão na saída de bola.

0' REINA! Com apenas 25 segundos, o Real Madrid chega com perigo pela esquerda. Cristiano Ronaldo cruza rasteiro para o meio da área e Benzema finaliza, mas Reina salva o Napoli.

0' COMEÇOU! Apita o árbitro, bola rolando no Santiago Bernabéu.

Tudo pronto para começar a partida no Santiago Bernabéu.

Antes do início do jogo é respeitado um minuto de silêncio em homenagem a um ex-presidente do Real Madrid.

Real Madrid e Napoli em campo. O protocolo pré-jogo com o hino da UEFA Champions League vai ser iniciado.

A torcida do Napoli faz muito barulho no Santiago Bernabéu. Cerca de 10 mil torcedores do Nápoles em Madri.

Após sofrer com muitas lesões, Zidane tem o time ideal do Real Madrid quase todo a disposição. Resta apenas Bale, que ainda se recupera de lesão, mas já voltou a trabalhar com bola.

Napoli escalado: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam; Diawara, Zielinski e Hamsik; Insigne, Callejón e Mertens.

Real Madrid escalado: Navas; Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric e James Rodriguez; Cristiano Ronaldo e Benzema.

O time treinado por Maurizio Sarri vem surpreendendo na temporada e terá o apoio de cerca de 10 mil torcedores do Nápoles em Madri, que inclui os ídolos Diego Maradona e Careca. No entanto, menos da metade dos fãs que vão até a cidade conseguirão acesso ao Bernabéu hoje.

Em terceiro lugar no Italiano e brigando por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, o Napoli quer conquistar um bom resultado fora de casa para ter mais tranquilidade na hora de decidir em Nápoles.

Para o técnico Zinedine Zidane, o importante é não levar gols na primeira partida. Além disso, disse que espera um adversário com profundidade e que apostará na velocidade.

O confronto entre Real Madrid e Napoli marca a reedição de um duelo de 30 anos atrás. Em 1987, o Real eliminou o time de Nápoles na primeira fase desta mesma competição. Na oportunidade, os espanhóis venceram o primeiro jogo em Madri por 2 a 0 e empataram na Itália por 1 a 1.

Nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), o Real Madrid recebe o Napoli no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do favoritismo madrilenho, os italianos podem surpreender.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o jogo Real Madrid x Napoli ao vivo, válido pela UEFA Champions League, a partir das 17h45, no Santiago Bernabéu. Fique conosco na VAVEL Brasil!