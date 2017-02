Ex-zagueiro da Seleção Argentina, Ayala dispara sobre Guardiola: "Complicou o futebol"

Em 2002, o jogador chegou a ser convocado para a Copa do Mundo, mas se lesionou antes do início do Mundial (Foto: Daniel Gargia/Getty Images)

Em uma declaração ao diário La Nación, o ex-zagueiro argentino Roberto Ayala elogiou e, ao mesmo tempo, criticou os feitos do treinador catalão Pep Guardiola na última década. Para o ex-capitão da Argentina, que atuou pela seleção de 1994 a 2007, o atual comandante de Manchester City “complicou” o futebol.

“O Barcelona de Guardiola foi o melhor time que vi na vida, mas de certa forma ele trouxe problemas ao futebol mundial”, afirmou o ex-atleta.

Considerado “revolucionário” no futebol mundial atual, Pep prioriza – e muito – a posse de bola e o controle do jogo, e no Barcelona, onde comandou de 2007 a 2012, não foi diferente. “Agora, muitos zagueiros acham que podem sair jogando como naquele time [Barcelona de Pep], mas não são bons o suficiente”, justificou.

Jogador de duas Copas do Mundo (1998 e 2006), Ayala carrega grandes clubes na carreira, como River Plate, Napoli, Milan, Valencia e Racing, onde se aposentou no início da temporada 2011. Ayala caracterizou-se com o perfil de zagueiro firme e, por isso, defende a verdadeira função, segundo ele, do defensor. “Zagueiros defendem, dão segurança. E os laterais também devem lembrar que têm funções defensivas”, concluiu.

Depois da trajetória campeã no Barça, onde conquistou 14 títulos oficiais, incluindo duas Uefa Champions League, três La Liga e duas Copas do Rei, Guardiola foi respirar novos ares na Alemanha, onde treinou o Bayern de Munique em 161 jogos, atingindo um aproveitamento de 75,16%, superior ao que conseguiu no time catalão (72,47% em 247 jogos). Atualmente, o treinador catalão comanda o Manchester City.

Além das duas participações em Copa do Mundo, Roberto Ayala ainda foi campeão olímpico em Atenas, em 2004. Com 115 jogos e sete gols pela Argentina, o zagueiro é o quarto jogador com mais atuações na história do país, atrás somente de Javier Zanetti, Javier Mascherano e Lionel Messi.