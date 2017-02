Goleado na UCL, Barcelona visa recuperação diante do ameaçado Leganés

Na Europa não há tempo para lamentações. Cinco dias após ver sua classificação na Uefa Champions League ficar mais distante, o Barcelona recebe no fim da tarde deste domingo (19) o Leganés no Camp Nou, em confronto válido pela 23ª rodada da Liga.

Longe do Real Madrid durante quase toda esta temporada do espanhol, o Barcelona apostava todas as suas fichas na disputa da UCL, mesmo sendo finalista da Copa do Rei. Contudo, a derrota na última terça-feira (14) na competição europeia por 4 a 0 diante do Paris Saint Germain deixou quase que impossível uma reação catalã nas oitavas de finais. Para iniciar uma retomada de confiança, nada como um bom triunfo atuando diante de seus torcedores contra uma equipe que não vence há 12 partidas nesta temporada.

Vindo de uma sequência de três derrotas consecutivas, o objetivo do Leganés segue sendo sua permanência na elite espanhola. Após o tropeço do Sporting Gijón dentro de casa nesta manhã frente ao Atlético de Madrid, o clube pepinero terá neste domingo sua grande oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem sobre os rojiblancos na luta contra o Z-3. Mesmo sabendo da extrema dificuldade de encarar o Barcelona em seu estádio, vale ressaltar que das quatro vitórias do Leganés nesta Liga, três foram longe da região de Madrid.

Luis Enrique minimiza críticas após goleada: "Não me afetam"

Bombardeado na última coletiva de imprensa que antecede a partida deste domingo, o comandante Luis Enrique comentou suas expectativas e falou sobre os pontos fortes de seu próximo adversário: "É certo que eles variam muito sua maneira de jogar, não somente no âmbito tático. O fato deles rodarem bastante o elenco nas partidas nos gera mais dúvidas. Mas é certo que vamos enfrentar uma qualificada conduta e pressão desta equipe", declarou.

A quatro pontos do Real Madrid e com uma partida a mais, o técnico catalão comentou se ainda há esperanças de que sua equipe possa ultrapassar o rival: "Os que dizem que esta temporada está acabada para nós são muito pessimistas. Nem tudo está perdido e nem estamos voando. Estamos vivos em três competições. Em uma há uma dificuldade grande, mas teremos tempo e há uma chance. E nas outras duas estamos mais do que vivos, sem contar que em uma delas estamos na final", acrescentou.

Criticado há algum tempo sobre seu desempenho no banco catalão, Luis Enrique foi forte ao comentar sobre as declarações da imprensa espanhola: "As críticas me afetam em zero, se me preocupasse com isso não estaria aqui há três anos. Há uma distância considerável entre a imprensa e nós. Nunca dei ouvidos a imprensa, e não será esta semana que irei mudar, não fico nem há 10 metros de uma televisão ou de um rádio. Quero que avaliem meu trabalho, gostando ou não de mim", desabafou.

Sonhando com resultado positivo, Garitano afirma: "Vamos ao Camp Nou para somar"

Como encarar a primeira partida de sua história em um templo como o Camp Nou? Segundo o comandante pepinero Asier Garitano, o Leganés não deve se intimidar, mas sim, pontuar e roubar pontos do Barcelona: "Vamos lá para somar pontos, mas é positivo também terminar o jogo com boas sensações, com o sentimento de que fizemos um grande jogo para encarar em sequência o Deportivo La Coruña", afirmou.

Garitano ainda comentou se a derrota para o PSG na última terça pode afetar o desempenho catalão, e consequentemente favorecer sua equipe: "Eles estão bem acima de sentir uma derrota ou uma vitória. Certamente não esperavam uma derrota como a que aconteceu. É possível que o estado de ânimo deles não esteja lá em cima, é normal quando se perde, ficamos da mesma maneira após o revés contra o Sporting. As duas equipes entraram em campo vindo de duas derrotas importantes. Para o Barcelona também é bom que o Leganés não vá até lá em um grande momento. Mas ninguém pode duvidar de que iremos jogar com muito gana, com muita vontade de encarar um adversário de alto nível", concluiu.