No primeiro jogo entre as equipes, Man City mira parar poderoso ataque do embalado Monaco

Manchester City e Monaco medem forças na tarde desta terça-feira (21), às 16h45, no Etihad Stadium, em Manchester, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. Ambas as equipes chegam ao confronto atravessando boa fase e prometem duelo intenso pela vantagem para o jogo de volta.

Vice-colocado no Grupo C, o Manchester City viveu períodos de altos e baixos na fase de grupos e acabou se classificando em segundo, atrás do líder Barcelona. Já o Monaco avançou ao mata-mata classificando-se em primeiro do Grupo E, seguido pelo Bayer Leverkusen.

O time de Manchester é o vice-líder da Premier League, com oito pontos atrás do Chelsea, e não perde há seis partidas (quatro triunfos e dois empates). Por sua vez, a equipe do principado faz ótima campanha na Ligue 1, onde lidera o certame e está há 12 jogos invicta (dez vitórias e dois empates).

O Etihad Stadium será o palco do primeiro confronto da história entre Manchester City e Monaco.

Guardiola encantado com Monaco de Leonardo Jardim

O desafio de Pep Guardiola, técnico do Manchester City, não é nada fácil. Tem pela frente a equipe que mais marcou gols, entre as grandes ligas europeias, na temporada vigente. São incríveis 95 tentos em 34 jogos.

Para tentar segurar esse potente ataque, o treinador não contará com o zagueiro Vincent Kompany, que está com um problema na perna. Gabriel Jesus (lesão no dedo do pé direito) e Ilkay Gündogan (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito) também estão fora do duelo. Os laterais Gaël Clichy e Aleksandar Kolarov são dúvidas.

Em entrevista coletiva nessa segunda-feira (20), Guardiola rasgou elogios à equipe monegasca. “Como espectador, é fantástico vê-los jogar”, disse.

“Estou bastante impressionado com o estilo de jogo deles, são fisicamente fortes. Os dois atacantes são grandes lutadores e, dentro da área, Falcao e Germain são jogadores difíceis. Os meias são inteligentes e fortes fisicamente, eles completam a equipe”, afirmou Guardiola, que projetou um duelo muito parelho.

“O Monaco é a equipe europeia que mais gols marcou até agora, por isso vai ser complicado. Estou ansioso por voltar a jogar contra eles, é uma equipe fantástica”, finalizou.

Monaco vai ao Etihad sem Jemerson e Boschilla

O técnico do Monaco, Leonardo Jardim, tem alguns problemas para resolver antes do jogo contra o Manchester City, no Etihad Stadium. Suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, o zagueiro brasileiro Jemerson acompanhará longe do gramado. O também “brazuca” Gabriel Boschilia é outro que não está à disposição do comandante, já que o meia rompeu os ligamentos anteriores do joelho recentemente.

O substituto de Jemerson deve ser o italiano Andrea Raggi, enquanto o francês Thomas Lenas terá a incumbência de entrar na vaga de Boschilia. No ataque, Falcao García e Valère Germain são os homens responsáveis por fazer a bola estufar as redes de Wilfredo Caballero.

Leonardo Jardim, em entrevista coletiva pré-jogo, comentou sobre o confronto. “Esse é o nosso 11º jogo, tendo em conta as partidas de fase qualificatória, e sempre tentamos jogar da mesma forma. Essas duas equipes adoram jogar futebol e ter jogadores técnicos. Ambos os times têm staffs que trabalham bem. Mas em outros aspectos não podemos comparar, como, por exemplo, nos respectivos orçamento para contratação”, declarou.