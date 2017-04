Celta de Vigo sofre, mas vence Genk pela Europe League

O Celta de Vigo recebeu o time belga Racing Genk no Balaídos no jogo de ida das quartas de final da Europe League. A partida foi intensa e aconteceu nesta quinta (13) e o Celta, que era favorito na disputa, sofreu mas venceu por 3 a 2 com gols de Pione Sisto, Iago Aspas, e John Guidetti. Os gols do Racing foram de Jean-Paul Boetius e Thomas Buffel.

O jogo de volta será na próxima quinta-feira o Celta viaja para a Bélgica e enfrenta o Racing que avança para a semi-final caso vença por 1 a 0 ou 2 a 1.

A partida começou intensa e na primeira oportunidade, aos 10 minutos, o Racing Genk abriu o placar com Jean-Paul Boëtius que recebeu assistência de Leandro Trossard e, de cara para o gol, marcou de cabeça. O time da casa, no entanto, não deixou os belgas comemorarem por muito tempo e apenas cinco minutos depois John Guidetti deu passe para Pione Sisto, que finalizou no ângulo direito, fazendo um golaço.

A dupla Guidetti e Iago Aspas

Embalados pelo empate, o time do Celta continuou pressionando e marcou o segundo com Iago Aspas, que fez um belo gol de fora da área. Aos 22’, Guidetti deu assistência para Jonny mas a bola do espanhol foi desviada. O jogo seguiu intenso e dois minutos depois foi a vez do Racing ter sua oportunidade com uma ótima bola de Castagne e por pouco os belgas não empatam o placar novamente.

Aos 38’, foi a vez de Aspas dar assistência para Guidetti marcar e aumentar a vantagem do Celta. A troca de passes dos jogadores parou na rede, após um belo chute do sueco no canto esquerdo. Antes do apito do árbitro, ambas equipes tentaram chegar próximos do gol mas sem sucesso.

A vez dos belgas

A partida recomeçou com o Celta criando mais chances mas a partida ficou parada por alguns minutos devida à lesão de Omar Colley, jogador do Racing. Foi então vez do time visitante crescer no jogo e começar a pressionar mais o Celta, fazendo a torcida céltica presente no campo sofrer. Aos 62’, Thomas Buffel entrou no lugar de Jean-Paul Boëtius e apenas cinco minutos depois o meia aproveitou um erro da defesa do Celta e marcou de cabeça, diminuindo a diferença no placar.

Aos 79’ os célticos tiveram sua melhor chance no jogo com Iago Aspas mas a bola parou na trave. O espanhol ainda teve mais uma oportunidade mas não converteu e a partida terminou com a vitória do Celta.