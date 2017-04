Borussia Dortmund encara Eintracht Frankfurt mirando vaga direta à Champions League

Após uma semana conturbada e com incidentes que abalaram torcida, jogadores e direção, o Borussia Dortmund voltará ao Signal Iduna Park nesse sábado (15) às 10h30 em jogo válido pela 29ª rodada da Bundesliga, diante do Eintracht Frankfurt. Certamente será um reencontro memorável entre a torcida dos aurinegros – essencialmente a Muralha Amarela e o time, em uma tentativa de retomar a normalidade.

Enquanto o Borussia busca uma vaga que lhe garante classificação direita na fase de grupo da próxima edição da Uefa Champions League, o Eintracht Frankfurt busca se livrar de uma sequência de resultados negativos – que levaram a equipe a cair para a 9ª colocação – e reviver o sonho de disputar uma competição europeia em 2017/2018.

Quando se olha para as estatísticas, elas são amplamente favoráveis aos donos da casa, que detém uma invencibilidade de 34 partidas atuando em seus domínios, enquanto o Frankfurt saiu derrotado seis vezes nos últimos sete jogos fora de casa. Além disso, os Eagles estão há nove jogos sem conhecer o sabor da vitória.

“Precisamos reencontrar uma forma de retomar a alegria”, mantra de Tuchel para o Borussia

Depois momentos assustadores que antecederam o confronto com o Monaco pela Champions League, o Borussia finalmente retornou aos treinamentos, e o comandante Thomas Tuchel foi emblemático em suas palavras: “Precisamos reencontrar uma forma de retomar a alegria, para que tudo faça sentido. Cada jogador tem que lidar com o ocorrido de sua forma, eles tem todo o suporte disponível”, explanou o treinador.

Apesar de todas situações inerentes ao incidente ocorrido, os torcedores buscam algo para se alegrar, e eles terão um bom motivo nesse sábado: Marco Reus retornará a equipe, confirmado oficialmente por Tuchel: “Talvez Marco possa jogar desde o início, seria um grande ganho de energia para a equipe”, declarou Tuchel. No entanto, a participação de Gonzalo Castro ainda é incerta, e o jogador realizará um teste para saber se estará a disposição do treinador dos aurinegros.

Frankfurt aposta em Marco Fabian, que voltou a marcar

Em um momento extremamente complicado na temporada e com uma sequência negativa, os Eagles terão a difícil missão de tentar surpreender o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, algo que atualmente é de alta complexidade, dado os números expressivos dos aurinegros em seus domínios. Pensando nisso, a equipe comandada por Niko Kovac poderá contar com um Marco Fabian confiante, depois de finalmente voltar a marcar – o meia havia perdido um pênalti diante do Borussia Mönchengladbach – e voltou a marcar diante do Werder Bremen.

Apesar das dificuldades naturais de encarar o Dortmund fora de casa, o Frankfurt pode se agarrar no histórico recente, onde a equipe triunfou três vezes nos últimos cinco confrontos, sendo as últimas duas vitórias sob o comando de Niko Kovac, contratado na temporada passada. Niko contará com o apoio de sua apaixonada torcida, que terá aproximadamente 4.500 torcedores para tentar empurrar o time novamente as vitórias.

O comandante dos Eagles falou com a imprensa a respeito desse desafio: “O BVB é muito forte em casa, esse será um jogo difícil para nós, mas não será um jogo fácil para ambas as equipes”, disse Kovac