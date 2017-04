Em fases opostas, Inter e Milan disputam dérbi em horário para agradar chineses

Um dos maiores dérbis do futebol mundial, Internazionale e Milan dão início à 32ª rodada da Serie A, neste sábado (15), no San Siro, em jogo que marca uma nova era para os rivais de Milão. Este será o primeiro Derby della Madonnina com donos chineses à frente de ambas as agremiações. Por isso, a partida ocorrerá em horário peculiar: às 12h30 (horário de Roma) – 7h30 no horário de Brasília. Assim, o jogo será transmitido para a China em um horário viável, às 19h30.

O dérbi no horário do almoço na Itália era um desejo antigo de Erick Thohir, presidente da Inter. “Eu gostaria que o dérbi fosse jogado na hora do almoço, porque, assim, milhões de fãs asiáticos podem apreciar o espetáculo”, disse o indonésio, em 2013, quando se tornou acionista majoritário e presidente do clube nerazzurro.

Hoje, a presidência da Inter é dividida entre o grupo Suning Commerce Grupo, que comprou 70% das ações da Beneamata por € 270 milhões em junho de 2016, e o indonésio Erick Thohir, que detém 30% de cotas do clube. Já o Milan foi vendido oficialmente na última quinta-feira (13) ao grupo Rossoneri Sport Investment Luxembourg, do investidor chinês Yonghong Li. A empresa adquiriu 99,93% do Diavolo por € 740 milhões.

Times em situações opostas

Rivais de Milão empataram por 2 a 2 no primeiro turno (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Inter e Milan chegam ao Derby della Madonnina deste sábado atravessando momentos distintos. Os nerazzurri, que cresceram de produção no fim do ano passado e emplacaram nove vitórias consecutivas, derraparam nos últimos jogos e foram ultrapassados pelo próprio Milan. A equipe do técnico Stefano Pioli vem de um empate com o Torino e derrotas para Sampdoria e Crotone.

O time vermelho e preto de Milão, por sua vez, ultrapassou a Inter na última rodada, graças ao triunfo diante do Palermo e o revés dos nerazzurri ante o Crotone, e voltaram a sonhar com uma vaga na Uefa Europa League. Os comandados de Vincenzo Montella vão empolgados para o dérbi, muito em função da goleada por 4 a 0 aplicada sobre o Palermo no último domingo (9).

A Inter milita na sétima posição, com 55 pontos, enquanto o Milan aparece uma posição acima, com dois pontos a mais. No primeiro turno, os rivais empataram por 2 a 2. Suso marcou dois gols para os milanistas, ao passado que Antonio Candreva e Ivan Perisic deixaram tudo igual a favor dos interistas.

Como vêm as equipes?

Stefano Pioli deve fazer mudanças no esquema tático da Inter, com os jogadores distribuídos em campo no 4-2-3-1. De acordo com a imprensa italiana, o técnico tem duas dúvidas para escalar a equipe. Na defesa, Ansaldi leva vantagem em disputa com Nagatomo pela lateral esquerda. Já no meio-campo, Banega deve ser titular, ainda que João Mário esteja à sua sombra. Não há desfalques.

Com isso, a Inter deve ir a campo com Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.

O Milan de Vincenzo Montella, por sua vez, terá uma alteração em relação ao time que goleou o Palermo na última rodada. Suspenso pelo acumulo de cartões amarelos, o meio-campista Pasalic fica de fora da partida; Mati Fernández será seu substituto. De resto, Montella não deve fazer surpresas na escalação. Além de Pasalic, o técnico não poderá contar com o lateral-direito Abate (lesão no olho), e os meio-campistas Bertolacci (problema muscular), Montolivo (recupera-se de cirurgia no joelho esquerdo) e Bonaventura (adutor esquerdo).

A equipe do Milan contra a Inter deve ser composta por Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Mati Fernández; Suso, Bacca, Deulofeu.

Palavra dos técnicos

Apesar do mau momento da Inter na Serie A, Pioli ainda acredita em uma remota vaga na Uefa Champions League. Os nerazzurri estão a 12 pontos do Napoli, primeiro time dentro do G-3, faltando sete rodadas para o encerramento do campeonato.

“Estamos trabalhando duro todos os dias para alcançar esse objetivo. [O dérbi] É uma partida muito sentida na cidade e importante para nós. Não podemos decepcionar nossos torcedores italianos, chineses e do mundo”, disse Pioli, em entrevista coletiva.

Já Montella, em sua coletiva de imprensa, deixou bem claro que quer os três pontos para continuar sonhando com a classificação à Europa League. “A partida será disputada muito emocionalmente. Não devemos entrar em campo com medo, temos que jogar livres e pela vitória, para ficar ainda mais longe da Inter. Certamente vai ser uma partida muito similar à do primeiro turno, com um nível muito elevado, assim como em nível qualitativo”, afirmou Montella.