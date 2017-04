Ainda na luta pela liderança, Barcelona recebe Real Sociedad para espantar má fase

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou (Barcelona).

O Barcelona recebe o Real Sociedad no Camp Nou no sábado (15), as 15h45 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O último encontro das duas equipes na competição foi em novembro de 2016 e terminou empatado com o placar de 1 a 1 e gols de William José e Messi. A seis rodadas do final da La Liga, os dois times precisam da vitória e prometem um grande jogo.

O jogo é de extrema importância para o Barça: após tropeçar contra o Málaga, o time catalão perdeu a chance de conquistar três pontos e aumentou a distância do líder Real Madrid. Além disso, a equipe perdeu de 3 a 0 contra a Juventus no jogo de ida das quartas de final na Champions League, portanto os culés vêm de duas derrotas e não contará com sua estrela Neymar.

A situação do Sociedad é um pouco diferente, já que a equipe conquistou uma importante vitória contra o Celta de Vigo na última rodada por 3 a 1. Atualmente com 62 pontos, os célticos precisam da vitória para ultrapassar o Athletic Bilbao - com um ponto a mais - e entrarem no grupo dos times que participam da Europe League.

Tentativa de reanimar o time

Com 69 pontos na tabela e apenas 4 derrotas em 31 jogos, o Barcelona faz uma campanha quase perfeita na Liga. No entanto, seu rival Real Madrid conseguiu somar apenas 2 derrotas e tem três pontos a mais. O tropeço frente ao Málaga expôs um Barça que não soube depender do seu banco - o time contou com os desfalques de Piqué e Rakitic - e Denis Suárez e André Gomes não conseguiram dar conta do recado.

Para o jogo de sábado, Luis Enrique não poderá contar com os dois brasileiros: Neymar, já que o atacante está suspenso por três partidas, e Rafinha, que está lesionado. Além disso, ganhar o jogo é crucial para o Barcelona seguir na busca do título, já que a próxima partida é o confronto direto com o líder e será a oportunidade perfeita para ultrapassar o Real Madrid.

O time catalão vive tempos difíceis, precisando de ânimo para se reerguer e o técnico Lucho declarou que se preocupa com o jogo contra o Sociedad: "Temos que ter sintonia com nossa torcida, e eles têm que entender que precisamos de um bom resultado. Vamos tentar ser mais guerreiros do que nunca e apresentar nossa melhor versão possível", declarou Enrique em coletiva.

Para seguir sonhando com a Europa

Após a vitória contra o Sporting Gijón, o Real Sociedad terminou a última rodada em sexto lugar e na zona de classificação para a Europa League. Mas a situação mudou quando o Athletic Bilbao ganhou de 5x1 do Las Palmas e ultrapassou o time de San Sebastián por um ponto na tabela.

Com poucas rodadas pela frente, a vitória contra o Barcelona seria importante para seguir buscando pela sexta colocação. No entanto, o jogo não será fácil, já que nos últimos cinco jogos, o Sociedad acumulou uma vitória, três derrotas e um empate.

O Real Sociedad conta com um brasileiro importante para a equipe: William José, que tem dez gols na Liga, apenas um a mais do que Neymar e Benzema.