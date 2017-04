Barça tenta 'desmontar' sólida defesa da Juventus para conseguir outra remontada

Nesta quarta-feira (19), às 15h45, Barcelona e Juventus se enfrentam no Camp Nou pelo segundo confronto das quartas de final da Uefa Champions League. Precisando de um milagre para se classificar para a próxima fase da competição, os donos da casa irão com tudo em busca de mais uma virada.

Devido à vitória por 3 a 0 na ida, em Turim, a equipe bianconera pode perder por até dois gols de diferença que mesmo assim se classificará às semifinais e continuará em busca de seu terceiro título na competição. Para a partida, a equipe contará com o retorno do atacante Paulo Dybala, que havia sido substituído no último jogo do campeonato italiano após sentir uma lesão.

Já a equipe catalã precisa de uma nova grande virada para continuar na competição. Os culés apostam em nova remontada, como fizeram diante do Paris Saint-Germain na etapa anterior. Para buscar a virada os donos da casa terão o retorno de Javier Mascherano e Sergio Busquets no time titular, mas deverão ter desfalques.

Buscando com otimismo uma remontada, Luis Enrique prega cautela diante da Juve

Diante da precisão de uma nova virada nessa Champions League, muito se foi falado esta semana em Barcelona sobre sua partida diante do PSG, onde a equipe conseguiu de forma satisfatória reverter uma grande diferença de placar.

Para o técnico da equipe Luis Enrique, a lembrança da remontada diante da equipe francesa traz otimismo para a partida diante da Juventus. Segundo o treinador, a ideia é levar para os jogadores um ambiente onde todos possam dar o seu melhor, assim a equipe pode minimizar ao máximo o adversário e fazer o torcedor viver uma noite similar à de três semanas atrás – a virada diante do PSG.

Para tentar levar a equipe ao seu melhor, o técnico catalão contará com o retorno de Mascherano, que está voltando de lesão, e Busquets que estava suspenso. Com dois reforços, o time terá os desfalques de Rafinha e Aleix Vidal, ambos fora da temporada. Além disso, a equipe irá a campo com parte de seus titulares pendurados. São eles: Neymar, Gerard Piqué, Rakitic e Suárez.

Apesar disso, o treinador da equipe acredita numa remontada, bem como o capitão do time Andrés Iniesta. Para o espanhol, a equipe deverá ter paciência para chegar a virada que deseja. “Vamos ter que fazer gols e conceder poucas ou nenhumas chances ao rival. Essa tem que ser a mentalidade. Vamos ter que ter paciência e saber sofrer, e sobretudo sermos eficazes nas ocasiões que tivermos a chance de marcar”, afirmou o meia.

Com retorno de Dybala, Allegri conta com experiência para seguir na competição

Precisando de um simples placar para seguir nessa Champions, a Juventus deverá apenas fazer o seu dever fora de casa para avançar em busca de seu terceiro título na competição. Para o goleiro da equipe italiana, a vantagem de três gols da primeira partida não tira a ciência de que sua equipe não está garantida ainda e confirmou que todos terão muita atenção e muita humildade ao chegar na casa do adversário. Isso, porém, não deverá inibir os poderes da equipe de Allegri para a partida.

No confronto, o técnico Allegri contará com o retorno de Dybala que havia sentido em sua última partida, mas já está confirmado para a partida. A equipe terá apenas Pjaca como desfalque, já que o crota rompeu os ligamentos do joelho e está fora da temporada. Estarão pendurados na partida apenas Juan Cuadrado, Mandzukic e Sami Khedira.

Apesar do desfalque, a equipe deverá contar com os experientes Buffon e Bonucci. Para o técnico da equipe, é importante explorar as fraquezas do adversário. “O importante é ter a confiança de poder marcá-los e devemos bater onde eles têm dificuldades. Dão espaços atrás e nisso devemos ser valentes”, pontuou o chefe da equipe.