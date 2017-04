Resultado Barcelona x Juventus na Champions League 2016/17 (0-0)

Esperamos você na próxima partida. Até lá! Um grande abraço.

Agradecemos sua presença em mais uma transmissão ao vivo online. Desejamos uma ótima noite e um grande fim de semana.

Neymar sai chorando de campo e a torcida faz sua parte, mas é a Juve quem avança.

A Juve segura o placar, segura a pressão e está na semifinal da Champions!

92' Acabou!

91' Minuto final e a torcida sobe o som.

90' Mais dois minutos.

89' Pressão final do Barça somente pra vencer.

88' Juve na semifinal contra Monaco, Real ou Atlético!

87' MUDA A JUVE: Higuain sai e entra Asamoah.

86' Olé italiano no Camp Nou!

85' Reta final de jogo!

84' Nem se jogar até amanhã. Juve classificada.

83' Festa da torcida italiana na Espanha!

82' MUDA A JUVE: Cuadrado sai e entra Lemina.

81' Cuadrado tenta o chute no contra-ataque e explode na marcação.

80' Barça é uma zona nesse momento.

79' PERDEU! Neymar escapa de dois, tenta o cruzamento e manda em linha de fundo!

78' BUUUUFFOOON! Messi dá o passe pra Mascherano e o goleiro faz milagre!

77' MUDA O BARÇA: Mascherano na vaga de Sergi Roberto.

76' Umtiti toma na garganta e o jogo é parado.

75' Amigo, nem um milagre salva o Barça.

74' Suarez tenta cavar um pênalti e o juiz nada dá.

73' MUDA A JUVE: Barzagli entra e sai Dybala.

72' Daqui a pouco a Juve muda e mais na defesa.

71' Cruzamento e Chiellini afasta mais uma. Escanteio.

70' Higuai recebe com liberdade na direita, mas entrega no pé de Iniesta.

69' Torcida do Barça canta alto na Catalunha.

68' Duelo enorme do time da Juve! Defende demais!

67' PRA FOOOORA! Sergi recebe, bate de fora da área e a bola queima a trave de Buffon!

66' Partidaça da zaga italiana!

65' PRA FOOOOORA! Messi recebe sem goleiro e dá direita por cima do gol!

64' Iniesta tenta de fora e explode na marcação. Escanteio e pressão!

63' Neymar bate falta na área e a zaga afasta novamente.

62' AMARELO, KHEDIRA. Carrinho besta em Suarez. Está fora da próxima partida.

61' EITA! Busquets escorrega, Pjanic bate colocado e desvia na zaga. A bola sooooooobe, desce e quase mata o goleiro. Pegou no travessão por cima.

60' Neymar arrisca de fora e isola. Tiro de meta.

59' Barcelona pobre na criação. É Messi e só.

58' MUDA O BARÇA: Alcácer na vaga de Rakitic.

57' FOOOOORA! Messi bate por cima da barreira e a bola queima o poste do Buffon!

56' AMARELO, CHIELLINI. Rapa em Suarez no giro do pivô. Amigo, é quase da meia-lua!

55' MINHA NOSSA!!! Messi recebe e bate de canhota. A bola sai rasteira queimando a trave de Buffon!

54' Entrada feia de Dani Alves em Neymar. Juizão mandou seguir.

53' STEGEN! Escapada de Cuadrado e chute cruzado. O goleiro dá um tapa e manda pra fora.

52' FOOOOORA! Messi tabela com Neymar e bate de canhota por cima do gol!

51' Neymar segurando demais a bola. Mata o ritmo do ataque.

50' Juve tendo a zaga do Barça totalmente exposta. Se acertar passes é roça.

49' Barça suicida. Piqué virou atacante!

48' PERDEU! Alba se matou sozinho com a bola e Dybala ajeita. Cuadrado bateu cruzado e mandou pra fora.

47' Neymar finta 6556 zagueiros italianos, mas sai com bola e tudo.

46' Barça precisa de um milagre! Ou marca três gols ou só na temporada que vem.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

Equipes retornam para a segunda etapa na Catalunha.

A segunda etapa promete ser daquele jeito!

Com esse placar, Juve vai avançando tranquila pra próxima fase.

Barça depende muito de Messi pra organizar, atacar e abrir espaços. Resto do time não ajuda.

Juve cozinha o jogo, faz o simples, se fecha inteira e vai levando a vaga.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' Teremos mais um minuto.

43' AMARELO, NEYMAR. Levantou Pjanic, após o jogador levantar Messi. Queda muito feia do argentino.

42' Mandzukic fica no chão, faz cera e o Barça não devolve a bola.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' AMARELO, INIESTA. Matou contra-ataque.

39' Messi deixa Alex Sandro sem pai e nem mãe, aciona Sergi e o cruzamento acharia Suarez, mas Bonnuci afastou!

38' Juve fechadinha, na sua tática. Vai passando!

37' STEGEN! Enfiada por cima e Higuain desvia fraco. Stegen atento.

36' Bjorn Kuipers manda seguir entrada atrasada de Alex Sandro em Rakitic. Torcida chia muito.

35' Messi ainda tenta marcar um gol em Buffon. Nunca marcou na carreira.

34' Torcida canta o hino no Camp Nou!

33' Neymar cruza, Piqué desvia e Suarez se mata sozinho.

32' Dividida Neymar e Khedira. Jogo parado pra atendimento ao alemão.

31' Tempo passando!

30' Juve troca passes no ataque e rapidamente já perde a bola.

29' BOMBARDEIO! Messe chama o jogo e senta a canhota. Buffon solta e Messi de novo na rede do lado de fora!

28' Dani Alves x Neymar. Que duelo.

27' Barcelona nervoso demais com a arbitragem. Juiz deixando de dar faltas.

26' E agora juizão deu falta do Suarez em Bonucci no pivô do atacante.

25' Já passamos metade da primeira etapa. Juve passando.

24' Alex Sandro puxa, empurra, se pendura em Messi, juiz não dá nada e os jogadores do Barça reclamam demais. Torcida vaia.

23' Dybala recebe de Higuain livre, mas em posição de impedimento.

22' Barça precisa de três gols pra levar ao tempo extra.

21' FOOOORA! Iniesta deixa Chiellini no chão, cruza, Alex Sandro afasta e Sergi pega de primeira por cima do gol.

20' QUASE! Busquets abre pra Alba e ele toca pra Neymar chuta de primeira, mas ela sai longe do gol.

19' Juve toda recuada em seu campo com linhas afundadas.

18' FOOOOOOORA! Messi constrói e a bola sobra pra ele na entrada da área. O chute de canhota foi saindo de Buffon e a bola queimou a trave!

17' TRAVADO! Messi organiza pra Suarez e o uruguaio gira travado pela zaga.

16' QUAAAASE! Passe de bilhar de Messi pra Alba, mas o lateral furou no toque ao gol!

15' Juve toda fechadinha. Impressionante!

14' Rakitic inverte pra Neymar e três afastaram o perigo.

13' Juve tem muito espaço e Barça perdidinho na construção.

12' PERDEU! Messi e Neymar tabelam e a bola sobra pra Rakitic. Suarez estava livre e o chute foi cima.

11' FORA! Higuain tentou tabelar com Dybala e tabelou com a zaga do Barça. No rebote, chute foi cima do gol.

10' Messi arranca pelo meio, aciona Suarez, mas o uruguaio perdeu enorme chance!

9' O Barça tenta se impor e o torcedor vem junto.

8' Escanteio curto, Messi levanta e Piqué quase finaliza.

7' Enfiada pra Neymar e Chiellini afasta como pode. Escanteio.

6' No duelo entre Monaco x Borussia Dortmund, Mbappé abre o placar. A vantagem aumenta.

5' Cuadrado evita a saída em linha de fundo, dá um tapinha contra Piqué e fica no chão. É um mini-escanteio.

4' Neymar já arranca contra dois, entra na área pela esquerda, é desarmado, pede penal e o juiz segue o jogo.

3' Dybala fica no chão, a bola chega nele e o argentino já saiu correndo e sofreu falta.

2' Barça ainda não consegue trocar passes. Parece nervoso.

1' Juve troca passes e várias vaias acontecem.

0' Começou!

Juve com camisa listrada em preto e branco, calção e meias brancas.

Barça com camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

Tudo pronto. Expectativa enorme!

Equipes se cumprimentam e Bjorn Kuipers é o juizão do duelo.

Hino da Champions com uma gigante vaia da torcida.

Jogadores sobem ao gramado. É uma baita festa na Catalunha.

Mosaico "More Than a Club" é formado no Camp Nou!

Bandeiras agitadas, equipes se ajeitando no túnel de acesso. Meu amigo... será um jogaço!

Tá tudo pronto! Sobe o hino do Barcelona e o torcedor já começa sua festa.

O Barça precisa de três gols pra levar ao tempo extra, enquanto um gol da Juve obriga o time catalão marcar cinco.

Vale ressaltar que a Juve tem infinita tradição a mais que o time francês e dificilmente perderá essa vantagem.

Barça já conseguiu virada pior, quando meteu 6 a 1 no PSG na oitavas, após perder por 4 a 0 na França.

Só pra relembrar: na ida, Dybala guardou dois e Chiellini fechou o caixão. Enorme vantagem ao time italiano.

Os times sobem ao gramado para o aquecimento antes do começo do duelo.

Barça escalado com Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Iniesta, Rakitic; Neymar, Suárez e Messi.

A Juve terá Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain.

Equipes prontas e definidas no Camp Nou!

O Camp Nou será o palco da partida de logo mais. Acompanhe conosco o duelo Barcelona x Juventus ao vivo que começará às 15h aqui pela VAVEL Brasil.

Fique de olho Barcelona x Juventus: Messi, atacante: O melhor jogador do mundo será a principal esperança do Barça para mais uma remontada. Mais meia, mas ainda mais letal, o argentino se reinventa e segue sendo monstruoso.

Fique de olho Barcelona x Juventus: Dybala, atacante: O argentino canhoto é o seguidor de Messi e decidiu o duelo na ida, marcando dois gols.

Apesar do desfalque, a equipe deverá contar com os experientes Buffon e Bonucci.

A equipe terá apenas Pjaca como desfalque já que o mesmo encontrasse com uma lesão no joelho. Estarão pendurados na partida apenas Juan Cuadrado, Mandzukic e Sami Khedira.

No confronto, o técnico Allegri contará com o retorno de Dybala que havia sentido em sua última partida, mas já está confirmado para a partida.

Precisando de um simples placar para seguir nessa Champions, a Juventus deverá apenas fazer o seu dever fora de casa para avançar em busca de seu terceiro título na competição.

Com dois reforços, o time terá os desfalques de Rafinha e Aleix Vidal, ambos fora da temporada. Além disso, a equipe irá a campo com parte de seus titulares pendurados. São eles: Neymar, Gerard Piqué, Rakitic e Suárez.

Para tentar levar a equipe ao seu melhor, o técnico catalão contará com o retorno de Mascherano, que está voltando de lesão, e Busquets que estava suspenso.

Para o técnico da equipe Luis Enrique, a lembrança da remontada diante da equipe francesa traz otimismo para a partida diante da Juventus.

Para buscar a virada os donos da casa terão o retorno de Mascherano e Busquets no time titular, mas deverão ter desfalques.

Já a equipe catalã precisa de uma nova grande virada para continuar na competição. Após a virada diante do PSG na etapa anterior, a equipe acredita precisar de um “jogo perfeito” para uma nova remontada.

Para a partida, a equipe contará com o retorno de Dybala, que havia sido substituído no último jogo do campeonato italiano após sair lesionado.

Vencendo a primeira partida por 3 a 0, a equipe italiana precisa de qualquer simples vitória para se classificar. Apenas sofrer uma derrota com mais de três gols de diferença pode deixar de lado a classificação, caso contrário, o time continuará em busca de seu terceiro título na competição.

Precisando de um milagre para se classificar para a próxima fase da competição, os donos da casa irão com tudo em busca de mais uma virada.

Saberemos nesta tarde quem serão os dois últimos classificados. Real Madrid e Atlético de Madrid estão no aguardo.

É tarde decisiva. Tarde de futebol europeu da melhor qualidade. Barcelona x Juventus para saber quem será o semifinalista!

Amigo leitor da VAVEL Brasil seja bem-vindo em mais uma transmissão Barcelona x Juventus ao vivo em tempo real!