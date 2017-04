Após bater na trave temporada passada, Hibernian volta à elite do futebol escocês

Foto: Divulgação/Hibernian

No último sábado (15), após a vitória em casa sobre o Queen of the South, por 3 a 0, o Hibernian confirmou sua volta à elite do futebol escocês. Faltando três rodadas para o final da Championship (2ª divisão do futebol escocês), os Hibs chegaram a 64 pontos e não podem ser alcançados por mais nenhuma equipe.

O acesso do Hibernian coroou a conquista da Copa da Escócia na última temporada, competição que o clube não vencia desde 1902 e amargou 11 vice-campeonatos. Além disso, a tradicional equipe da cidade de Edimburgo já conquistou o Campeonato Escocês quatro vezes, a última sendo na temporada 1951/52. Por tanto, a volta à elite, após amargar três temporadas na segunda divisão, deixa seus torcedores em euforia.

As duas temporadas anteriores na Championship não foram fáceis para o Hibernian. Apenas duas equipes conseguem o acesso, o campeão que sobe diretamente e outra através dos playoffs. Além da difícil disputa para subir de divisão, o time alviverde não era o único tradicional clube tentando se reerguer e passar pela segunda divisão escocesa. Na temporada 2014/15, o título ficou com o Hearts. Já na temporada passada, a glória foi do Rangers. Em ambos campeonatos, o Hibernian caiu nos playoffs de acesso. A tristeza dos torcedores de verem sua equipe ficar no 'quase' duas vezes seguidas foi sanada com a conquista da Copa da Escócia, na temporada anterior.

Já nesta temporada não houve nada para impedir o título do Hibernian. A equipe comandada pelo ex-jogador norte-irlandês Neil Lennon, dominou o campeonato do início ao fim, liderando o torneio por 26 rodadas e tendo apenas três derrotas nos 33 jogos disputados até então. A vitória sobre o Queen of the South, dentro do Easter Road Stadium, deixou os Hibs com 11 pontos a frente do segundo colocado, Falkirk. A zona dos playoffs de acesso é completado por Dundee United, em terceiro, e Greenock Morton, em quarto.

Neil Lennon chegou no início da temporada e levou o Hibernian à glória (Foto: Divulgação/Hibernian)

O título do Hibernian foi muito além de um técnico ambicioso e vencedor no futebol escocês. Em campo, os Hibs contaram com o faro de gol apurado do atacante Jason Cummings, de apenas 21 anos, que anotou 17 gols em 30 partidas. O veterano centroavante inglês, Grant Holt e o meio-campista John McGinn, foram outros destaques do Hibernian.

No próximo sábado (22), a jornada ambiciosa do Hibernian continua. O clube de Edimburgo está em busca do bicampeonato da Copa da Escócia. Para o sonho virar realidade, terão que enfrentar nas semifinais o Aberdeen. Caso passe, a final será contra o Celtic ou Rangers. Mas isso não amedronta o Hibernian, que vem vivendo uma fase incrível na sua história.