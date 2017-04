Real ganha com arbitragem polémica

“Um roubo”, é como o internacional chileno Arturo Vidal classificou a arbitragem de Viktor Kassai. Na vitória do Real Madrid frente ao Bayern de Munique por 4-2, Vidal não calou a sua indignação perante o trabalho do árbitro. “Um roubo como estes não pode acontecer na Liga dos Campeões, foi notório e começa a deixar muitas dúvidas, já na primeira mão tinha havido uma expulsão. Tínhamos a vontade de chegar às meias-finais e dá raiva que um jogo com tanta intensidade seja decidido pelo árbitro. Dois golos em fora de jogo, o Casemiro devia ter sido expulso antes de mim. Cometeu muitos erros e mandou-nos para fora da Champions”.

Em defesa do seu compatriota surgiu Claudio Bravo, guarda-redes do Manchester City. “Que mal expulso. Chega antes à bola e não faz falta. Tantos árbitros no relvado para nada, são todos cegos!” Também Muller acusa o árbitro de mau trabalho. “É extremamente difícil jogarem 10 contra 14... O 2-2 foi o pior, o assistente tinha visão aberta para o lance. Esse lance matou-nos. Não podemos ir para casa a dizer que são coisas que acontecem depois do que aconteceu”.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente executivo do Bayern Munique, mostrou-se muito zangado com a prestação da arbitragem. “Fomos tramados no verdadeiro sentido. Sei que no futebol podem acontecer coisas destas, mas não uma série de erros como aconteceu. Não é possível ver erros como estes nos quartos de final da Liga dos Campeões”. O treinador do Bayern, Carlo Ancelotti, também acha que a sua equipa foi prejudicada. “Estivemos muito bem no jogo, creio que merecíamos mais. As decisões do árbitro penalizaram-nos muito, o Vidal foi mal expulso e os dois golos do Cristiano no prolongamento são em fora-de-jogo. Nos quartos de final a UEFA tem de escolher melhores árbitros ou introduzir o vídeo-árbitro. Há demasiados erros”.

Para além do clube bávaro, também outras figuras do futebol exprimiram o seu descontentamento. A antiga lenda do Newcastle e Parma, Faustino Asprilla, e atual comentador da estação televisiva ESPN explanou todo o seu descontentamento. Na rede social Twitter escreveu: “Chega! Chega de roubos do Real Madrid. Golos em fora de jogo, expulsões. Chega de roubos, equipa de ratos”. O assunto até já chegou à política e Gabriel Rufián, porta voz da Esquerra Republicana de Catalunya falou na rede social Tweeter. “Os fora de jogo do Real Madrid são inconstitucionais”.

Segundo foi revelado por num programa televisivo espanhol (El Chiringuito), vários jogadores do Bayern foram protestar junto do balneário da equipa de arbitragem no final do jogo, com a polícia a ter de intervir. Arturo Vidal (expulso no decorrer da partida), Thiago Alcântara e Lewandowski são os jogadores sobre quem recaem esta ação. No entanto o relatório do árbitro não faz nenhuma referência a invasão ao balneário.