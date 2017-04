Com vantagem, Celta visita Genk em busca de vaga inédita nas semifinais da Europa League

Google Plus

O Genk recebe o espanhol Celta de Vigo na Cristal Arena, nesta quinta (20), para o jogo de volta das quartas de final da Uefa Europa League. O jogo em Vigo foi intenso e terminou com vitória do Celta por 3 a 2 mas o time belga pode se classificar para as semifinais caso vença por 1 a 0 ou 2 a 1.

Esta é a primeira participação do Genk nas quartas de final de uma grande competição da Uefa e o time está otimista, já que conseguiu pressionar os espanhóis e marcou gol fora de casa. Já o Celta conta o talento de Iago Aspas, que já soma cinco gols na Europe League, junto a Ibrahimović e Łukasz Teodorczyk, jogador do belga Anderlecht.

A vantagem de jogar em casa

O Genk está na 8ª posição no campeonato belga mas apesar da colocação na liga não ser tão boa, o Genk não perdeu nenhuma partida nos oito jogos europeus em casa esta temporada (sete vitórias seguidas de um empate 1-1 em casa diante do Gent nas oitavas de final) sofrendo apenas dois gols. Além disso, o gol fora de casa dá vantagem aos belgas, já que em caso de empate no placar agregado o Genk se classifica para as semifinais.

O técnico Albert Stuivenberg comentou a importância do jogo em coletiva: "O 3 a 2 é um resultado perigoso, mas sabemos que absolutamente temos que ganhar. Sempre jogamos para ganhar”, declarou o treinador.

Stuivenberg ainda arriscou palpites sobre a tática de jogo do Celta para o confronto de amanhã e disse que espera que os célticos comecem a partida pressionando o ataque e que vão assumindo menos riscos a medida que o tempo passe, confiando na velocidade do sueco John Guidetti, que fez gol no jogo de ida.

Busca de feito histórico

O Celta de Vigo é único representante da Espanha na Europe League e a última vez que o Celta esteve nas quartas de final foi em 2000/01, quando o Barcelona eliminou os célticos. Os espanhóis contam com a dupla, que tem sido sucesso na competição, Iago Aspas e John Guidetti para tirar a vantagem do gol fora de casa do Genk e fazer história.

O treinador da equipe, Berizzo comentou como quer que o time jogue diante dos belgas: “Uma partida de muita pressão, que nossa pressão seja uma arma ofensiva que nos permita fazer danos, que nossa defesa tenha uma equipe que jogue bem e que nosso ataque possa correr para fazer danos neles”, declarou o argentino. Berizzo não mostrou preocupação com a diferença de temperatura e disse que os preparadores físicos estão cuidando da adaptação dos jogadores.

O destaque da equipe, Iago Aspas, disse que é uma das partidas mais importantes de sua carreira “pela importância que tem para mim e para o clube”. No entanto, o atacante disse que “está tranquilo e desejando que o encontro chegue o mais rápido possível”.