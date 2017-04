Semifinais da Uefa Europa League põem Manchester United e Celta em confronto inédito

(Foto: Divulgação/Uefa)

Após as semifinais da Uefa Champions League serem definidas, foi a vez dos confrontos decisivos da Uefa Europa League. O sorteio foi realizado em Nyon, na Suíça, na manhã desta sexta-feira (21). Os duelos põem frente a frente equipes de tradição nacional e continental, além de colocarem equipes fortíssimas, com grande peso mundial, contra sensações da temporada. Assim como na UCL, existe a possibilidade de uma equipe espanhola disputar a decisão pela quarta vez consecutiva. Os confrontos foram definidos em evento breve. O Ajax enfrenta o Lyon, enquanto o Celta de Vigo irá medir forças contra o Manchester United.

Após uma histórica classificação diante do Schalke 04 no tempo extra, o Ajax encara mais um time tradicional no continente. O Olympique Lyonnais superou o Besiktas nas penalidades máximas. Frente a frente, as equipes têm quatro confrontos no retrospecto, ambos válidos pela Uefa Champions League, com dois triunfos para os neerlandeses, dois empates e nenhuma vitória francesa. Todos foram na fase de grupos. O Ajax é o único time dentre os quatro semifinalistas que já conquistou o torneio - temporada 1991/1992. Por outro lado, o Lyon já enfrentou uma equipe dos Países Baixos na edição da UEL ao derrotar o AZ Alkmaar por 11 a 2 no placar agregado. Os jogos estão marcados para acontecer no dia 03 de maio, na Amsterdam ArenA, e no dia 11 de maio, no Parc Olympique Lyonnais.

Por outro lado, duas equipes de opostas dimensões chegam à semifinal em um confronto inédito. O Celta de Vigo, com campanha surpreendente e um bom futebol apresentado, encara o tricampeão europeu Manchester United, um dos três times mais valiosos do planeta, que busca o único título ausente de sua longa e vasta galeria de troféus para salvar a temporada de frustradas expectativas. Os Celestes têm cinco vitórias e quatro derrotas em duelos contra equipes inglesas. Por outro lado, os Diabos Vermelhos somam 12 vitórias, 19 empates e 16 derrotas em jogos diante de equipes hispânicas. Os duelos irão acontecer no dia 04 de maio, em Balaídos, e no dia 11 de maio, em Old Trafford.

As equipes classificadas disputam a final da Uefa Europa League, que está programada para acontecer no dia 24 de maio, na Friends Arena, em Estocolmo, capital da Suécia.