Visando assegurar vaga na Champions, Dortmund visita Gladbach no Borussenderby

Diante da possibilidade de assegurar vaga na próxima Uefa Champions League, o Borussia Dortmund terá uma missão complicada nesse sábado (22), quando enfrentará o Borussia Mönchengladbach, no Borussenderby, no Borussia-Park, às 13h30, em Mönchengladbach. Os Potros ainda brigam por uma classificação a Europa League, o que torna a partida mais interessante.

Atualmente os donos da casa ocupam a 9ª colocação, com 39 pontos, enquanto os aurinegros aparecem no 4º lugar com 53 pontos e ainda buscam uma classificação direta a fase de grupos da próxima Champions League.

As equipes tem atenções divididas, pois no meio de semana tem duelos marcados pela Copa da Alemanha, podendo inclusive voltarem a se enfrentar em uma eventual final. O Gladbach enfrentará o Frankfurt, enquanto o Dortmund terá nada mais do que o DerKlassiker com o Bayern de Munique.

“Você tem que assumir os riscos se quiser conquistar”

A frase motivadora vem do técnico Dieter Hecking, que ainda vislumbra uma classificação a Europa League da próxima temporada, algo que somente será possível em um eventual triunfo diante do Borussia Dortmund.

“Eu não penso que o Dortmund estará cabisbaixo. Eles jogaram muito bem na liga nas partidas recentes. Jogar contra eles é uma tarefa muito difícil e estou esperando um adversário incrivelmente forte”, afirmou o treinador dos Foals, que também comentou sobre a participação de Dahoud na partida – jogador se juntará ao Dortmund na próxima temporada: “Mo Dahoud não tem nada a provar nesse final de semana. Ele já mostrou que nos dará 100% até o último dia”, completou.

Aniversariante do dia, o meia-atacante Ibrahima Traoré – de volta aos gramados após cinco meses lesionado – reforçou as palavras do comandante da equipe: “Temos que estar completamente preparados se quisermos competir com eles, mas jogaremos em casa e ainda há uma chance de alcançar algo grande nesta temporada”, afirmou Traoré, em referência ao tabu do Gladbach contra equipes do ‘top 4’ na atual temporada – nenhum triunfo.

Ainda em choque com atentado sofrido, Tuchel busca qualificação a Champions

Thomas Tuchel e seus comandados tem a possibilidade de assegurar sua classificação a próxima Champions League já nessa rodada, algo que pode vir a ser um motivo de comemoração em meio a semanas turbulentas no qual o elenco passou. O treinador acredita que a resolução do atentado ao ônibus da equipe da uma sensação de alívio a seus jogadores.

“É importante para nossos jogadores, direção e staff que o caso seja resolvido rapidamente”, disse o treinador, antes de falar sobre o confronto com o Gladbach: “É sempre complicado encarar o Gladbach fora de casa – para todas as equipes. Eles tem um contra-ataque muito rápido, o que pode ser muito perigoso”, afirmou.

O treinador dos aurinegros também discorreu sobre dois temas importantes: presença de Marco Reus e encontro com Dahoud: “Estamos contentes que Dahoud se juntará a nós, mas não vou comentar sobre isso em respeito ao jogador e ao clube. Sobre Reus, creio que seja muito cedo para ele ser titular de novo ou até mesmo ser relacionado depois de atuar os 90 minutos contra o Monaco”, completou Tuchel, praticamente descartando um reencontro de Reus com o Gladbach.