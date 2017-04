Após eliminação na Champions, Bayern encara Mainz 05 para se aproximar do penta alemão

Após a eliminação na Uefa Champions League, o Bayern de Munique receberá o Mainz 05 na Allianz Arena, nesse sábado (22), às 10h30, em jogo válido pela 30ª rodada da Bundesliga. Com o campeonato se aproximando do fim, os bávaros tem uma grande oportunidade de diminuir a distância para levantar a salva de prata pela 5ª vez consecutiva.

O Bayern lidera a competição com 69 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o RB Leipzig, enquanto o Mainz 05 briga na parte de baixo da tabela – e se encontra em situação delicada na competição – com 32 pontos, mesma pontuação do Augsburg, que neste momento disputaria o playoff de rebaixamento com o 3º colocado da 2.Bundesliga.

“Teremos a oportunidade para mostrar uma reação”

Champions League é uma página virada na história do Bayern de Munique, que agora tentará assegurar o pentacampeonato da Bundesliga, além de ainda estar na semifinal da Copa da Alemanha, algo que pode influenciar na escalação da equipe para o confronto diante do Mainz, devido ao desgaste da equipe no jogo contra o Real Madrid.

Carlo Ancelotti poderá realizar algumas mudanças de última hora, dependendo da recuperação física e com olho no duelo contra o Borussia Dortmund pela DFB Pokal. Uma ausência é certa: os atuais campeões não poderão contar com Manuel Neuer, fora da temporada com uma lesão no pé. Robert Lewandowski está de volta após cumprir suspensão e se recuperar de uma lesão no ombro.

“O jogo contra o Mainz é muito importante, teremos a oportunidade de mostrar uma reação. O foco agora é na Bundesliga e na DFB Pokal. Sobre os jogadores, Hummels está apto, mas em relação a Boateng e Martínez, pode ser que eles façam parte do elenco”, disse o treinador italiano.

“Eles não vão nos subestimar”, afirmou o técnico Martin Schmidt

O Mainz foi a última equipe a derrotar o Bayern de Munique na Allianz Arena - na 24ª rodada da temporada passada – e precisará urgentemente repetir a performance para lidar com o perigo real do rebaixamento. Martin Schmidt deverá atuar com uma defesa com cinco defensores e poderá preterir novamente o goleiro Lössl, dando mais uma oportunidade a Jannik Ruth.

“O Bayern estará completamente pronto para o jogo, desde o início. Eles jogam em um nível superior, precisamos estar focados em nós mesmos. A união que a equipe mostrou no último sábado – vitória diante do Hertha por 1 a 0, definitivamente, ajudou a equipe. Precisamos dar cem por cento para ter uma chance”, disse o comandante do Mainz, que ainda falou sobre a divisão de atenção dos bávaros entre Champions, Bundesliga e Copa da Alemanha: “Eles podem alternar entre essas competições sem problemas. Eles não vão nos subestimar”, conclui Schmidt.

Os Zerofivers terão aproximadamente 4.500 torcedores na Allianz Arena, para impulsionar a equipe em uma missão extremamente complicada. Martin Schmidt, ciente dessa dificuldade, falou sobre a importância de Donati nesse aspecto: “Precisamos da energia de Donati nesse jogo. O pacote completo”, disse o treinador, em referência a personalidade do defensor.