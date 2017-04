Pressionado pela vitória do Sevilla, Atlético visita Espanyol buscando manter terceira posição

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida entre Espanyol e Atlético de Madrid, válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Neste sábado (22), o Espanyol recebe o Atlético de Madrid no Estádio Cornellà-El Prat, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Já sem muitas esperanças na competição e longe da zona de rebaixamento, a equipe de Barcelona enfrenta um Atlético brigando pela terceira vaga direta na UCL.

Com 49 pontos na 9ª posição, o Espanyol faz mais uma campanha de meio de tabela. Apesar de estar a apenas quatro pontos da zona de classificação à UEL, não parece ter forças para esta disputada. Mas com a vitória sobre o Leganés na última rodada, se aproximou de Eibar e Real Sociedad, que perderam seus jogos, e ainda mantém as esperanças.

O Atlético de Madrid, por outro lado, vem embalado. Já está sem perder há 11 partidas se contarmos La Liga e UCL e, com a boa sequência conquistada, já ultrapassou o Sevilla. Na terceira posição com 65 pontos, torce por tropeços do Barcelona, segundo colocado, para buscar o vice-campeonato.

Técnico do Espanyol, Quique Sánchez reconhece que o time precisa de muita intensidade

Apesar de ter conseguido segurar o Atlético em pleno Vicente Calderón, na partida do primeiro turno que terminou 0 a 0, Quique não quer comparar as duas partidas e entende que naquela altura do campeonato a equipe era difícil de ser batida.

Quando se referiu ao adversário, o treinador não poupou elogios: “é uma equipe bastante indestrutível, poderosa e por isso é importante na Espanha e na Europa. Tem que jogar com muita intensidade, tem que encará-los, buscar áreas que se sintam incomodados. É importante que consigamos impor nosso estilo de jogo e que passamos a maior parte do tempo em áreas que queremos estar”.

Jogadores do Espanyol treinam antes do jogo contra o Atleti | Foto: Divulgação/RDC Espanyol

O meia Victor Sánchez volta à equipe após cumprir suspensão contra o Leganés. Recuperado de leves dores no joelho, Óscar Melendo também volta a ser relacionado. Hernán Pérez, que machucou o tornozelo na última partida, ficará de fora.

Provável escalação: Diego López; Javi López, Reyes, David López, Martín; Jurado, Roca, Sánchez, Piatti; Caicedo, Moreno.

“Os rivais não te permitem se distrair da Liga”, diz Simeone

Após ficar sabendo que enfrentará o Real Madrid nas semifinais da UCL, o técnico Diego Simeone foi bem claro em dizer que a equipe está focada no próximo jogo, que “não se pode ficar pensando no derbi quando se enfrenta times tão qualificados como Espanyol, Villarreal e Las Palmas”. “Esta semana temos partidas muito difíceis, com rivais competitivos. Amanhã é o Espanyol, que é bem parecido conosco. Tem feito um trabalho muito bom desde o começo e vai nos exigir muito”, declarou El Cholo.

Último treinamento do Atleti | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Com partidas importantes pela frente e baixas importantes na equipe que irá até Barcelona, como Vrsaljko, Juanfran e Cerci, o técnico argentino falou sobre rotações no elenco: “buscaremos quem estiver melhor para o que a partida exigir e para conseguir o que necessitamos. Temos alternativas e decidirei de acordo com o que vir no treinamento”.

Provável escalação: Oblak; Savic, Giménez, Godín, Filipe Luís; Gabi, Ñíguez, Koke, Carrasco; Griezmann, Fernando Torres. A partida promete ser muito bem disputada e ganha um tempero a mais, já que Real Madrid e Barcelona se enfrentam e pelo menos um irá perder pontos, embolando a briga pelas primeiras posições.