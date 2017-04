Em "final antecipada", Real Madrid e Barcelona se enfrentam no último El Clásico da temporada

Chegou a hora da grande decisão na Espanha! Na tarde deste domingo (23), Real Madrid e Barcelona param a Europa e entram em campo pela 33ª rodada da La Liga, às 15h45 no Estádio Santiago Bernabéu. O confronto define os rumos da competição: uma vitória dos donos da casa praticamente decreta o título para o conjunto madridista; se der Barça, os catalães ultrapassam o rival na liderança.

O clima em Madrid é de ampla empolgação. No último meio de semana, o Real conquistou a sua sétima ida às semifinais da Uefa Champions League, ao vencer o Bayern de Munique na prorrogação no Santiago Bernabéu. Na fase seguinte, um velho conhecido em finais desta vez aparece um pouco mais cedo no caminho madridista: se trata do Atlético de Madrid.

Nos últimos cinco dérbis realizados no Bernabéu, amplo equilíbrio: duas vitórias para cada lado e um empate

Para ampliar a confiança merengue, uma vitória no El Clásico deste domingo deixaria a equipe com cinco pontos de vantagem na ponta, e contando com uma partida a menos a ser disputada frente ao Celta de Vigo. Antes dúvida, Gareth Bale foi relacionado por Zinedine Zidane e deve fazer companhia à Cristiano Ronaldo e Karim Benzema no setor ofensivo.

Se o rival vem em alta, o mesmo não pode-se dizer do lado catalão de toda esta história. Não houve uma nova remontada na última terça-feira (18), e o Barcelona foi eliminado pela Juventus nas quartas de finais da UCL. Mesmo estando na decisão da Copa do Rei, o título da Liga é visto como a grande salvação da temporada, principalmente na despedida de Luis Enrique do comando da equipe. Tendo pela frente um caminho "teoricamente" menos complicado que o do rival, uma vitória no clássico seria fundamental para à sonhada conquista azul-grená.

Longe dos gramados, a batalha do Barça tem sido intensa para tentar de qualquer maneira escalar Neymar. O clube enviou um recurso argumentando que o brasileiro poderia sim entrar em campo mesmo estando suspenso, mas aparentemente, o Tribunal Administrativo do Desporte (TAD) respondeu negativamente o pedido catalão na tarde deste sábado (22).

Zidane acredita que uma vitória madridista não irá decidir a Liga

Invicto em clássicos frente ao Barcelona como treinador, Zinedine Zidane terá pela primeira vez esta experiência atuando em casa. Foram dois clássicos com o francês no banco de reservas desde sua chegada: uma vitória e um empate.

"Sempre é uma partida especial, por ser um dérbi. É diferente. Mas em jogo estará o de sempre, três pontos. Quando o árbitro centraliza-se no meio de campo e apita, esquecemos de tudo e o foco está dentro do gramado. É uma partida muito difícil e buscaremos aplicar nossas ideias para que tudo saia bem", declarou Zinedine em coletiva de imprensa.

"Não cabe à mim. Não sei se Neymar irá jogar ou não", declarou sobre a possibilidade do brasileiro entrar em campo

O comandante projetou o clássico evitando qualquer possibilidade de favoritismo: "Estamos acostumados a essas partidas. É uma partida a mais, muito importante para nós, por sinal. O desgaste é grande, mas os jogadores estão bem empolgados para seguir crescendo nesta reta final de temporada. Teremos que lutar muito. Não somos os favoritos. Somente iremos entrar em campo com o objetivo de fazer o nosso melhor e sair com a vitória", acrescentou.

Zidane também minimizou o fato da eliminação catalã no último meio de semana: "Não acredito que isso irá pesar em algo. Se tivermos isso em mente estaremos nos equivocando. O Barça é uma equipe muito forte e demonstrou isso durante toda esta temporada", concluiu.

(Foto: Gerard Julien/Getty Images)

Luis Enrique afirma estar pronto 'com ou sem Neymar'

Será o último clássico de Luis Enrique como treinador do Barcelona. O comandante que deixa o cargo no fim da temporada, falou sobre a importância da partida e de como se encontra o emocional de seu elenco: "São muitas situações especiais, pelo momento da temporada em que estamos, por jogar diante de um eterno rival, a equipe com possibilidades de ser líder. O objetivo é manter fiel a ideia da equipe, de buscar o domínio da partida", afirmou Luis.

"A moral que estamos é suficiente, basicamente isso. O plantel é formado de jogadores de altíssimo nível, preparados para dar a volta por cima milhares de vezes. Estão prontos para correr atrás e retomar nosso melhor momento, isso basta. Sempre que há um tropeço, e é perdido uma oportunidade de título, é uma má notícia. Mas temos que nos levantar", ressaltou.

"O que me importa é dar alegria para a torcida", Luis Enrique sobre último El Clásico

Sobre toda a situação envolvendo Neymar, Luis demonstrou plena tranquilidade e equilíbrio: "Me parece correta a posição tomada pelo clube, estão defendendo a instituição e os jogadores. Estou preparado para jogar com ou sem ele", finalizou.