Schweinsteiger lamenta não ter trabalhado com Mourinho "noutra altura"

Campeão Mundial em 2014, Schweini agora veste a camisa do Chicago Fire (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

Recentemente, o meio campista Bastian Schweinsteiger deixou o Manchester United e embarcou em um novo desafio, desta vez, na América. Aos 32 anos, o alemão rescindiu com o clube inglês e assinou com o Chicago Fire, dos Estados Unidos. No entanto, apesar de demonstrar-se feliz no novo clube, o jogador não esquece o período difícil que atravessou em Old Trafford.

Em entrevista à revista norte-americana Newsweek, Schweinsteiger foi convidado a relembrar o início da temporada 2016/17, quando foi afastado pelo treinador do Manchester United e se viu forçado a treinar com a equipe Sub-23. "O que aconteceu com Mourinho foi um teste para mim. Eu queria jogar pelo United, queria jogar em Old Trafford, sempre foi meu objetivo”, disse o jogador.

O ex-capitão da seleção alemã destacou o pedido de desculpas do treinador português e lamentou o fato de não ter cruzado o caminho de Mourinho em outro momento. "Sou muito otimista, mas é claro que fiquei surpreso pelo início da temporada. Ele [Mourinho] pediu desculpas, mas penso que se tivéssemos trabalhado juntos noutra altura as coisas seriam diferentes", afirmou Schweinsteiger, deixando claro que não guarda mágoas do treinador.

Schweinsteiger marcou logo na estreia em solo americano (Foto: Icon Sportswire/Getty Images)

“Lembro de ter conversado com Mourinho, em novembro. Ele disse que eu poderia voltar a treinar com a equipe principal, mas eu queria jogar mais minutos”, explicou Bastian, antes de enfatizar a sensação de voltar a pisar no gramado do Old Trafford. “Recordo-me de quando entrei no estádio, depois de um longo período sem ser convocado. Foi uma sensação incrível”, continuou.

Por fim, Schweinsteiger reforça que se sente bem com o desafio de jogar a Major League Soccer e que torce pelo sucesso dos Red Devils. "Estou contente por estar em Chicado e desejo o melhor ao Manchester United. Sempre fico feliz quando vencem e ficarei ainda mais se conseguirem o acesso à Uefa Champions League. Mas agora, estou totalmente focado no Chicago Fire", concluiu.

Mourinho revela arrependimento

A relação entre Mourinho e Schweinsteiger esteve longe de ser uma das melhores, mas ainda assim, o jogador reconhece a sinceridade do treinador português. "Mourinho conversou comigo antes, por isso não foi uma novidade, mas mostrou o caráter que tem", declarou o meio campista, sobre o treinador comunicar-lhe que não faria mais parte dos planos para o decorrer da temporada.

Em compensação, Mourinho revelou que se arrepende pela maneira como tratou Schweinsteiger. “Naquela altura, caso se lembrem, havia muitos jogadores no plantel", disse o comandante. "Mas depois de conhecer Bastian à nível profissional e pessoal, a forma como se comportou, respeitando sempre as minhas decisões, me senti arrependido e não tenho qualquer problema em admitir isso. E ele [Schweinsteiger] sabe disso, pois eu lhe disse", finalizou o treinador.

Saiu com o bolso cheio

De acordo com o jornal alemão Bild, Schweinsteiger teria recebido € 7 milhões, cerca de R$ 23 milhões para deixar o Manchester United, onde permaneceu por duas temporadas. O jogador de 32 anos marcou logo na estreia com camisa do Chicago Fire, aos 16 minutos, contra o Montreal Impact e foi eleito para o time ideal da rodada.