Mönchengladbach enfrenta Frankfurt e visa voltar à decisão de DFB-Pokal após 22 anos

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas semifinais da DFB Pokal, a ser disputado no Borussia-Park, em Mönchengladbach

Após mais uma derrota frustrante – assim como a temporada da equipe – diante do Borussia Dortmund por 3 a 2 na Bundesliga, os Potros não terão muito tempo para digerir a derrota, pois os comandados de Dieter Hecking, nessa terça-feira (25), tem confronto marcado com o Eintracht Frankfurt pelas semifinais da DFB Pokal, no Borussia-Park, às 15h45.

Potros mostram confiança mesmo com muitos desfalques

Além de ser uma oportunidade de conquistar uma vaga para a Europa League da próxima temporada – caso seja campeão, o Gladbach poderá voltar a disputar uma final após 22 anos – a última vez ocorreu na temporada 1994/1995, também pela DFB Pokal – algo que certamente trará um sentimento especial, além de motivação aos jogadores de tentarem escrever seus respectivos nomes na história de um clube tão glorioso quanto o Borussia Mönchengladbach.

Confiante para o confronto, o Gladbach conta uma extensa lista de desfalques, que agora chega a oito nomes, devido a lesão sofrida por Josip Drmic – novamente no joelho, mas a gravidade não foi divulgada. Além do centroavante suíço, Hecking não poderá contar com Kramer, Raffael, Hazard, Jantschke, Johnson, Marvin Schulz e Doucouré.

“É uma pena para os jogadores lesionados. Todos adorariam ter a chance de disputar uma semifinal. Os jogadores disponíveis darão tudo de si para alcançar a final. É o sonho de todo potro chegar a Berlin – você pode sentir isso. Levantar a DFB Pokal é um sentimento indescritível, e os jogadores tem que viver esse momento para eles mesmo”, disse o comandante dos Foals, em entrevista coletiva.

Questionado sobre encarar novamente o Eintracht Frankfurt – equipes se enfrentaram há algumas rodadas na Bundesliga e empataram por 0 a 0, Hecking foi taxativo: “Você não pode comparar um jogo da Bundesliga com uma semifinal Esse tipo de partida é decidido no psicológico”, finalizou Hecking, tentando mostrar confiança após mais um resultado decepcionante pela Bundesliga.

Hrgota joga favoritismo para o Gladbach

Ex-jogador do Borussia M’Gladbach, Branimir Hrgota se juntou ao Eintracht Frankfurt no início da atual temporada, em busca de regularidade – atacante apenas figurava entre os reservas dos Foals. Diante de seus ex-companheiros, o centroavante sueco falou sobre a expectativa de alcançar a final da Copa da Alemanha

“Absolutamente (será um jogo especial), estamos a um passo da final e atuar em uma semifinal em Gladbach é mais especial ainda para mim. Eu tive grandes quatro anos lá e fiz muitos amigos e ter a chance de atuar contra eles aumentam a minha expectativa”, disse Hrgota.

Hrgota ainda falou sobre o seu tempo de jogo com a camisa do Frankfurt: “Estou muito satisfeito com a quantidade de minutos no campo. Estou iniciando a maioria das partidas e estou trabalhando firme para continuar entre os titulares”, finalizou o sueco.

Eagles e Potros se enfrentaram em três oportunidades pela DFB Pokal, e o Gladbach acabou classificado em todas as ocasiões. Dentre os semifinalistas, o Frankfurt é a segunda equipe com o maior número de conquistas (4), atrás apenas do Bayern de Munique (19). Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach possuem três conquistas cada.