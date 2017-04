Atlético de Madrid enfrenta Villarreal para assegurar vaga na Uefa Champions League

INCIDENCIAS: Partida a ser realizada no Estádio Vicente Calderón, às 16h30 desta terça-feira (25), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017

Um duelo bastante interessante abre a 34ª rodada do Campeonato Espanhol 2016-2017. Em bom momento na temporada, o Atlético de Madrid encara o Villarreal no Estádio Vicente Calderón, e as duas equipes têm um objetivo em comum: a vaga na Uefa Champions League. O jogo será realizado às 16h30 desta terça-feira (25).

Na tabela de classificação, os colchoneros estão no terceiro posto, com 68 pontos e uma vitória praticamente assegura a equipe da capital espanhola na próxima edição do principal torneio interclubes do mundo. O Submarino Amarelo ainda sonha em participar da UCL, mas também está de olho em não perder a vaga na zona classificatória para a Uefa Europa League. O time ocupa a quinta colocação, com 57 pontos.

Manutenção de sequência invicta

O Atlético de Madrid não sabe o que é perder desde a rodada 24, quando foi derrotado pelo Barcelona. Desde então, são sete vitórias e dois empates. Para manter o décimo jogo de invencibilidade no Campeonato Espanhol, os colchoneros encaram o Villarreal e veem em um confronto direto por vaga na Champions League a oportunidade de assegurar um dos principais objetivos do time no torneio.

Para o confronto desta terça-feira, os defensores Juanfran e Vrsaljko, além do meia Augusto Fernández, estão contundidos e não entram em campo. Com peças de qualidade no setor defensivo e no meio de campo, jogadores vistos frequentemente em campo irão ganhar a chance de serem titulares mais uma vez ao serem escalados pelo técnico Diego Simeone.

O atacante Kevin Gameiro comentou as suas expectativas para o jogo no Vicente Calderón. "Será uma partida muito difícil, mas estamos preparados para vencer essa partida. Jogamos em casa e a torcida vai nos ajudar a ganhar esse jogo. Eu estou contente e quero marcar gols para comemorar com todos, e contamos com o apoio do torcedor mais uma vez", afirmou.

Manter o sonho da Champions League

O Villarreal conquistou triunfos importantes dentro de casa, mas precisa de uma grande combinação de resultados até o fim do Campeonato Espanhol para obter uma vaga na Uefa Champions League. Diante do atual panorama, a tendência é que o Submarino Amarelo conquiste uma vaga na Uefa Europa League, mas a concorrência também é forte contra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Por isso, não vacilar diante do Atlético de Madrid é fundamental para a equipe disputar um torneio internacional na próxima temporada.

Para o duelo da 34ª rodada, três são os desfalques. O goleiro Sergio Asenjo, o defensor Victor Ruiz e o meia Cheryshev estão contundidos e não entram em campo nesta jornada. O time tenta devolver a vitória no primeiro turno, quando o Atleti derrotou por 3 a 0 no Estádio de la Cerámica (El Madrigal), e o técnico Fran Escribá afirmou que é possível vencer o oponente no Vicente Calderón.

"Somos capazes de vencer no Calderón. No primeiro turno já demonstramos que podemos competir bem contra grandes equipes. Como equipe, o Atlético de Madrid é o time que melhor joga. Quanto ao esforço coletivo, é o melhor que funciona e pode jogar com diferentes sistemas. Tentaremos ser bons na partida", declarou Escribá.