Sorteio define grupos de Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo Feminina 2019

Foto: Divulgação/UEFA

Na manhã desta terça-feira (25), foi realizado em Nyon, na Suíça, o sorteio dos grupos das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019. São oito vagas para o torneio na França, com trinta e cinco seleções na disputa, sendo divididas em sete grupos com cinco equipes cada.

O certame qualificatório deu início no mês passado com as seleções piores ranqueadas. Cazaquistão, Albânia, Israel, Moldávia e Ilhas Faroe foram as que garantiram seus lugares nesta fase final, que começará no dia 11 de setembro deste ano.

No atual formato de disputa, as vencedoras de seus respectivos grupos assegurarão classificação direta. Já a oitava e última vaga será determinada por um sistema de play-offs, onde as quatro melhores segundas colocadas (exclui-se as partidas com a última seleção do grupo) serão sorteadas para confrontos diretos de ida e volta no final de 2018.

O Grupo 1 teve como cabeça de chave a Inglaterra (#4), que defendendo seu favoritismo, enfrentará a Rússia (#25), o vizinho País de Gales (#35), a Bósnia-Herzegovina (#58) e o Cazaquistão (#62). No Grupo 2, a atual campeã da Cyprus Cup, Suíça (#16), encara a Escócia (#21), a Polônia (#31), a Bielorrússia (#49) e a Albânia (#71).

A já campeã mundial Noruega (#11), está no Grupo 3, ao lado da perigosa Holanda (#12), da Irlanda (#32), da Eslováquia (#41) e da Irlanda do Norte (#55). O Grupo 4 nos reserva um grande duelo entre as rivais Suécia (#6) e Dinamarca (#15), Ucrânia (#27), Hungria (#39) e Croácia (#52) completam a chave.

A atual campeã olímpica e líder do ranking da FIFA, Alemanha (#1), compõe o Grupo 5, com a Islândia (#18), a República Tcheca (#36), a Eslovênia (#57) e as Ilhas Faroe (#72). Já o Grupo 6, dito o grupo mais equilibrado, tem a Itália (#19), a Bélgica (#23), a Romênia (#36), Portugal (#38) e Moldávia (#87). Por fim, o Grupo 7 é composto pela atual campeã da Algarve Cup, Espanha (#13), pela Áustria (#24), Finlândia (#28), Sérvia (#43) e Israel (#53).