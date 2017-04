Bayern duela com Borussia Dortmund por manutenção hegemônica na DFB-Pokal

O Der Klassiker dessa quarta-feira (26) colocará frente a frente dois dos melhores atacantes do mundo: Pierre-Emerick Aubameyang e Robert Lewandowski, em confronto decisivo pelas semifinais da DFB Pokal, na Allianz Arena, às 15h45, em Munique.

No campeonato nacional, o Bayern de Munique lidera com folga, enquanto os aurinegros, em uma temporada instável, figuram apenas na 3ª colocação, atrás do surpreendente Leipzig, mas dessa vez a história é diferente, uma vez que o confronto é válido pela DFB Pokal – chance única para as equipes alcançarem a final em Berlim.

Quem quer que passe a final, o adversário já está definido: será o Eintracht Frankfurt, que bateu o Borussia Mönchengladbach nas penalidades (7-6) após empate por 1 a 1 no tempo normal e igualdade sem gols no tempo extra.

“Queremos ir para Berlim”, diz o confiante Carlo Ancelotti

Apesar do tropeço na última rodada da Bundesliga, quando os bávaros empataram por 2 a 2 com o Mainz 05, o elenco se mostrou extremamente confiante para o duelo contra o Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha, ainda mais com a larga vantagem obtida na Bundesliga em relação ao Leipzig, que também tropeçou na rodada.

“Estamos preparados. Teremos um jogo muito importante e todos estão aptos para jogar, exceto por Alaba, que teve alguns problemas nos treinos, mas veremos se ele terá condições de jogo. Dortmund é um time muito perigoso, precisamos estar atentos. Queremos ir a Berlim”, disse o italiano, que ainda falou sobre a confiança em Ulreich, reposição de Neuer: “Estamos felizes com Ulreich e estamos convencidos de sua qualidade”, finalizou o comandante dos bávaros.

O capitão e experiente Lahm, em sua última temporada como jogador profissional, discorreu sobre a importância desse jogo: “Uma semifinal de Copa da Alemanha, diante do Borussia Dortmund (...) você não precisa de mais motivação que isso”, disse o lateral.

Thomas Tuchel espera até último momento para contar com zagueiro Sokratis

Ciente da fragilidade defensiva de sua equipe, o treinador Thomas Tuchel espera contar com a presença do zagueiro Sokratis Papastathopoulos, peça fundamental no setor defensivo dos aurinegros.

“Será uma decisão difícil em relação a Sokratis, pois ele apenas correu no último treino, mas ele tentará se juntar a equipe. Se tudo der certo, ele viajará com a equipe e fará um teste antes do jogo”, esclareceu Tuchel.

Apesar da possível ausência de Sokratis, o Borussia poderá contar com Reus, Kagawa e Erik Durm, todos disponíveis para a partida diante do Bayern, depois de um período com inúmeros jogadores fora por conta de lesões. Reus, inclusive, foi bastante elogiado pelo treinador do BVB na coletiva.

“Independente de onde jogue, ele sempre marca gols importantes para nós. Isso nos mostra o que perdemos durante boa parte da temporada – com a ausência de Reus. Marco é um jogador que pode fazer coisas especiais, e precisamos dele em sua melhor forma, do contrário, não temos chances contra o Bayern”, finalizou Tuchel, demonstrando toda sua confiança em Marco Reus, recentemente recuperado de lesão.

O meia-atacante marcou duas vezes nas últimas partidas, desde que retornou do departamento médico, diante do Monaco pela Champions League e contra o Borussia M’Gladbach pela Bundesliga, algo que aumenta a confiança da equipe em uma classificação a final.