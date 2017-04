Real Madrid visita La Coruña buscando se recuperar de derrota no El Clásico e voltar à liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada por Deportivo La Coruña e Real Madrid, no Estádio Riazor, em La Coruña, Galícia

O Deportivo La Coruña recebe o Real Madrid nesta quarta-feira (26), às 16h30 no Estádio Riazor, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Engasgada com a derrota no Clássico e buscando recuperar a liderança, a equipe de Zinedine Zidane ainda terá alguns desfalques importantíssimos.

O time galego tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos e vem de derrota para a Real Sociedad jogando fora de casa. De volta aos seus domínios, busca se recuperar para se manter na primeira divisão. Na 16ª posição com 31 pontos, ainda corre riscos de rebaixamento já que está a apenas sete pontos da zona de descenso.

O Real Madrid - que na última rodada perdeu da maneira mais dura uma invencibilidade que já durava 12 jogos: em casa e para o maior rival - vai em busca de uma vitória fora de casa para tentar voltar ao topo da tabela e ter tranquilidade para a reta final da competição. Além da liderança, a derrota para o Barcelona tirou Gareth Bale (lesionado) e Sergio Ramos (expulso) da partida contra o Depor.

Força do Riazor é uma das armas para tentar vencer o Madrid

O técnico Pepe Mel falou à imprensa e disse não estar contente com os últimos resultados da equipe que nas últimas oito partidas em casa conquistou apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. “Acho que não para ninguém estar orgulhoso nem contente, começando por mim mesmo. Eu também queria muito mais, não estou feliz com o rendimento que estou tendo. Depois da arrancada eu esperava mais”, declarou o técnico que assumiu a equipe há apenas dois meses.

Pepe Mel, técnico do Deportivo La Coruña | Foto: Divulgação/RC Deportivo

Mesmo com o fraco desempenho em casa, o treinador de 54 anos ressaltou a importância do apoio da torcida para o jogo: “vamos precisar de nossa torcida, vamos precisar que nos apoiem, porque temos um adversário muito complicado”. Com três partidas em uma semana, Pepe deve fazer um rodízio para descansar os jogadores e ao menos quatro alterações deveram ser feitas com relação ao último jogo.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, o Depor sairá para a vitória, garantiu Pepe: “só pensamos em três pontos. Sabemos o adversário que temos pela frente e que pra eles também só servem os três pontos. É o nosso campo, diante da nossa torcida, temos que dar um algo a mais”, finalizou.

Com os retornos de Carles Gil, Alejandro Arribas e Guilherme, que estavam suspensos, a única baixa será Pedro Mosquera, que tem uma lesão na coxa.

Zidane confia na vitória fora de casa: “estamos concentrados, só dependemos de nós mesmos”

Como Zidane falou em entrevista antes do jogo desta quarta, a equipe do Real Madrid já esqueceu a derrota do último domingo e “só pensa no Riazor”. Sabendo que só depende dos próprios resultados para ser campeão, já que tem um jogo a menos que o rival, o técnico francês motivou a equipe: “agora parece que o Barcelona vai ganhar a Liga e nós não valemos nada, mas sei perfeitamente que as coisas não são assim. Digo aos meus jogadores que não é necessário alterar nada do que temos feito. Há que continuar a trabalhar duro e seguir em frente. Nada vai mudar”.

Um dos pontos mais falados nos últimos dias foi o preparo físico dos jogadores e o cansaço, já que foram jogos difíceis e intensos nos últimos dias, inclusive com a prorrogação contra o Bayern. Mas Zizou negou e disse que não é bem assim: “não creio que estejamos cansados, contra o Barcelona e o Bayern vi a equipe muito bem fisicamente e muito concentrada".

Zidane em entrevista coletiva | Foto: Divulgação/Getty Images

Zidane reconheceu a dificuldade da partida e que será necessário muito esforço pra vencer: “faremos de tudo para ganhar. É um jogo muito duro, contra um adversário forte num campo difícil. Vamos tentar dar o máximo no que resta da temporada”.

Além de Pepe, que já vinha lesionado, Gareth Bale, também no departamento médico, e Sergio Ramos, suspenso pela expulsão no domingo, não estarão à disposição para a partida. Um time alternativo deverá ser escalado.