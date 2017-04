Em alta após vitória no clássico, Barcelona recebe lanterna Osasuna no Camp Nou

Três dias após o triunfo histórico no El Clásico em pleno Santiago Bernabéu, o Barcelona terá a missão de manter a vantagem na ponta da Liga. Em partida válida pela 34ª rodada da competição, os culés recebem o último colocado Osasuna, às 14h30 no Camp Nou.

Contra tudo e contra todos, o Barcelona demonstrou no último domingo (23) que a temporada 2016/17 da Liga está longe de estar definida. Em um dérbi dos sonhos, Lionel Messi garantiu no último minuto a vitória por 3 a 2 diante do Real Madrid. Igualados no número de pontos, o clube catalão ultrapassou o rival na liderança pelo saldo de gols, mas vale ressaltar que os madridistas ainda possuem uma partida à menos. Sem Neymar, que cumpre sua última partida por suspensão, Arda Turan deve ganhar mais uma oportunidade, fazendo assim, companhia à Messi e Luís Suárez no setor ofensivo.

A cada rodada se torna mais complicada a situação do lanterna Osasuna. Algo inédito na temporada, os rojillos conquistaram duas vitórias consecutivas há quatro rodadas atrás, mas voltaram a tropeçar ao serem goleados pelo Atlético de Madrid no Vicente Calderón, e principalmente ao empatarem em casa diante do Sporting Gijón. Nesta partida em questão, o Gorritxo viu o placar ser igualado nos últimos 10 minutos de jogo, após abrir 2 a 0 no marcador. O revés abriu margem para a possibilidade de rebaixamento já nesta próxima rodada: basta o Osasuna perder no Camp Nou e o Leganés vencer em casa o Las Palmas.

A última vitória do Osasuna na Catalunha aconteceu na temporada 2008/09

Um fato curioso é que o Osasuna teve que criar um terceiro uniforme nesta última semana. Segundo a emissora espanhola que irá transmitir o duelo, ambos os uniformes da equipe da Pamplona iriam se confundir com o modelo tradicional utilizado pelo Barça.

Luis Enrique provoca Real após clássico: "Quem me dera se tivéssemos o mesmo calendário que eles"

"Do inferno ao céu": Foi assim que começou e terminou a última semana nos arredores de Barcelona. De eliminado na Uefa Champions League à liderança da Liga, Luis Enrique projetou a partida frente o Osasuna, e comentou se o emocional de seu elenco foi fortalecido: "Será uma partida como qualquer outra da Liga, temos que competir ao máximo novamente e demonstrar que somos melhores que o rival. Serão três pontos vitais e iremos buscá-los", comentou o comandante em coletiva de imprensa.

"A vitória de domingo claramente trouxe um valor psicológico importante. É evidente que para nós foi uma injeção de moral e esperamos profundamente que isto tenha sido um estímulo para nós até o fim desta temporada. Temos em mente que precisamos ser regulares daqui pra frente", acrescentou.

"Me pareceu bonita e correta", afirmou Luis sobre a 'polêmica' celebração de Messi no Bernabéu

Questionado novamente sobre a eliminação na UCL, o treinador polemizou ao falar sobre o calendário internacional, mas hesitou ao comentar se sua equipe é favorita e possui uma sequência menos complicada na Liga: "Nunca se sabe o que pode acontecer. Quem me dera se nós tivéssemos o mesmo calendário que o Real Madrid. Talvez poderíamos ter ido mais longe", ressaltou.

"Não tenho esta sensação de favoritismo. Temos uma partida a mais que o rival e esta reta final será difícil. Fazer contas tentando adivinhar os resultados nunca é bom. Acredito que teremos surpresas", concluiu.

(Foto: Gerard Julien/Getty Images)

'Algemas e pistolas': o plano de Vasiljevic para parar Messi

Lutando contra o rebaixamento desde as primeiras rodadas da Liga, o Osasuna terá a dura tarefa de encarar o Barça nesta reta final decisiva. Para complicar a situação do comandante Vasiljevic, sua equipe terá ao menos 11 desfalques: "Sabemos o adversário que iremos encontrar. Estão em um momento muito bom, principalmente por terem entrado novamente na briga pelo título. Estão jogando muito bem, e qualquer jogador deles pode decidir a partida com uma jogada", declarou o sérvio.

Devido os desfalques, cinco jogadores da base tiveram que ser relacionados por Vasiljevic

Sobre a possibilidade de descenso já neste meio de semana, o comandante demonstrou otimismo: "Temos que manter o orgulho e estar sérios desde o primeiro minuto. Competimos forte contra as equipes grandes e pouca diferença foi vista. Vamos tentar competir", afirmou.

'Bombardeado' com perguntas sobre qual será sua estratégia para parar Lionel Messi, Vasiljevic brincou: "Vamos levar algemas e pistolas. Não tem jeito. Ele é o número um e prova isso. Quando está inspirado, é um gênio. As vezes ele parece estar desconectado de tudo, mas basta 10 minutos para que ele faça o que tem que fazer, e decide", finalizou.