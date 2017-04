Presidente da Fifa confirma uso do assistente de vídeo para Copa 2018

Presidente da Fifa, Gianni Ingantino durante seu discurso na abertura do 67º Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol - Conmebol. (Foto: Claudio Reyes/AFP/GettyImages)

Nesta quarta-feira (26), a Federação Internacional de Futebol - Fifa, por meio de seu presidente, o suíço Gianni Infantino, confirmou em Santiago, no Chile, durante seu discurso na abertura do 67º Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol - Conmebol, que a Copa do Mundo, que realizada na Rússia em 2018, utilizará o recurso do árbitro assistente de vídeo (VAR) para corrigir erros graves.

"Na Copa do Mundo de 2018 vamos ter o assistente de vídeo, porque até agora os resultados são muto positivos", afirmou o presidente.

O mandatário continuou explicando a decisão de autorizar o uso do assistente de vídeo: "Não é possível que em 2017 todo mundo no estádio ou em casa vê em alguns segundos se o árbitro cometeu um erro e o único que não pode ver é o árbitro", concluiu Infantino.

A Fifa pretende eliminar erros fatais que tem ocorrido após erros massivos de arbitragem que perpetuam o mundo futebolístico. O primeiro uso da tecnologia ocorreu na última edição do Mundial de Clubes no ano passado, realizado no Japão na qual o vencedor na ocasião foi o gigante espanhol, Real Madrid.

A enditade máxima de futebol, explicou em meio ao seu site oficial, passo a passo como será aplicado o uso da nova tecnologia: primeiramente, após o incidente ocorrido, o arbitro será informado sobre a decisão e o lance será revisto. Logo após, o assistente de vídeo revisará o lance e avisará por meio de fones de ouvido a decisão ocorrida. Finalmente, o juiz poderá escolher se deseja também rever o lance ou acatará o conselho do assistente.

O VAR (Video Assistant Referees) acontecerá em lances polêmicos e confusos como gols irregulares, decisões de pênalti, incidentes com cartão vermelho e erros identificaveis que poderão mudar a partida, como no caso do árbitro tenha a decisão mandar o jogador para fora da partida injustamente.