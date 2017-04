Borussia Dortmund recebe Colônia de olho em garantir vaga direta na UCL

O Borussia Dortmund medirá forças contra o Colônia no Signal Iduna Park em partida válida pela 31ª rodada da Bundesliga 2016/17, neste sábado (29). A equipe alvinegra buscando assegurar vaga direta a UCL da próxima temporada enfrentará uma equipe que sonha com UEL e vai tentar intimidar a equipe de Aubameyang e Cia.

E o árbitro da partida será Tobias Stieler e o confronto começa às 10h30. No último encontro entre as equipes no Rhein Energie Stadion empate em 1 a 1, o gol dos bodes foi marcado por Rudnevs e para os aurinegros o gol foi de Reus.

Querendo se afirmar entre os três primeiros colocados, Dortmund quer mais o triunfo

Após garantirem classificação à final da DFB Pokal no meio da semana contra o Bayern de Munique, os aurinegros estão de volta as atenções para o duelo do final de semana e para a partida, Thomas Tuchel deverá fazer algumas mudanças e as novidades podem ser o garoto Passlack na lateral no lugar de Raphaël Guerreiro e a outra é na defesa com Ginter voltando a equipe e Sven Bender.

As baixas são o zagueiro Bartra se recuperando da lesão no braço por conta do acidente sofrido pela equipe no duelo da UCL, os volantes Sahin e Rode e os meias Götze e Schürrle, todos entregues ao departamento médico.

Na coletiva o treinador aurinegro ressaltou a importância da partida: “É mais um jogo importante da temporada e contra um adversário que luta por vaga em competições intercontinentais, o Colônia tem um time muito bom e com um jogador que vive grande momento, o Modeste é um jogador perigosíssimo e pode dar trabalho, assim como todo seu conjunto. O duelo tem tudo para ser disputado e não vamos ter vida fácil jogando dentro da nossa casa”.

O goleiro Roman Bürki vê um confronto disputado: “Prevejo um duelo bem disputado e aberto, as duas equipes gostam de sair para o jogo e precisamos estar muito atentos diante do ataque deles e principalmente das jogadas em velocidade, o Colônia é uma equipe que gosta de jogar no erro do adversário e vão querer induzir a nossa equipe a fazer algo errado. Mas iremos fazer o possível para que o resultado venha a nosso favor nesta partia muito importante para nós”.

Sonhando com Europa League, Colônia tentará quebrar um jejum de 26 anos sem vencer em Dortmund

Fazendo uma campanha de altos e baixos no segundo turno, os bodes sonham com vaga na próxima edição da Europa League e colocam as esperanças no artilheiro da equipe na temporada, Anthony Modeste e também quebrar uma escritas que já dura 26 anos sem vencer os aurinegros em Dortmund. Os comandados de Peter Stöger vai ter alguns desfalques que são o lateral Rausch, o volante Guirassy, o meia Risse e os atacantes Osako e Zoller. No lugar do japonês, o letão Rudnevs será o titular ao lado de Modeste, e Jonas Hector será deslocado para lateral esquerda.

E o comandante dos bodes acredita que sua possa surpreender atuando fora de casa: “Sabemos das dificuldades que iremos encontrar atuando contra o Dortmund fora de casa, é um adversário que sabe aproveitar seu mando de campo e tem uma força muito grande atuando lá dentro. A equipe está tentando recuperar aquele bom futebol da primeira parte da temporada e admito que não estamos jogando bem. Iremos fazer de tudo para que o resultado venha a favor da equipe e que os pontos sejam do Colônia”.

O capitão e volante Matthias Lehmann se mostra confiante para o jogo: “O jogo é mais do que interessante quanto a eles e a nós, ambos tem ambições de vagas as competições europeias da próxima temporada e somos os mais interessados nisso. A partida virou uma decisão e queremos esses ´pontos para continuarmos na briga, e se a vitória vier será muito bem-vinda”.