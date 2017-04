Ainda com grandes ambições na temporada, Lazio e Roma prometem derby emocionante

Lazio e Roma disputarão o Derby della Capitale neste domingo (30), as 7h30 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico. Com diversos fatores que tornam a partida importantíssima para a reta final da Serie A, a promessa é que este seja mais um episódio marcante da história do clássico.

Após o empate da Juventus diante da Atalanta na última sexta (28), a disputa pelo título ganhou alguns novos contornos de emoção. Em caso de vitória dos giallorossi no dérbi, a vantagem bianconera cairá para seis pontos, ainda com quatro rodadas por disputar - incluindo um confronto direto entre os times a ser realizado na 36ª rodada. No momento, a Juventus soma 84 pontos, contra 75 da Roma.

Reacender a disputa pela taça não é o único aspecto que transforma o dérbi em um jogo especial, principalmente para os romanistas. É provável que este seja o último clássico da carreira do ídolo Francesco Totti. Aos 40 anos de idade, il Capitano encerra seu contrato com a Roma ao final desta temporada e ainda não definiu seu futuro. Caso entre em campo, como é a expectativa, será a sua 44ª aparição no Derby della Capitale.

Durante a semana, Totti deu fortes declarações que apimentaram ainda mais a partida. O tom utilizado pelo jogador não agradou Angelo Peruzzi, ex-goleiro e hoje diretor de futebol da Lazio. Peruzzi retrucou, alfinetando Totti: "Algumas vezes, pessoas usam slogans e frases de efeito para levar pessoas ao estádio. Será um jogo bastante intenso, mas não há necessidade de se destruir nada."

Para o lado biancocelesti, o dérbi também tem sua importância. Com a final da Copa Itália se aproximando, o treinador Simone Inzaghi considera importante manter o bom momento de seu elenco. Seguir vencendo, principalmente os grandes jogos, é um combustível necessário para chegar em forma e com alta motivação na decisão diante da Juventus.

Dúvida boa e confiança após semifinal

Para Inzaghi, é fundamental que seus comandados entrem em campo com o mesmo espírito apresentado nos dois clássicos anteriores, válidos pelas semifinais da Copa. A Lazio se credenciou à disputa pelo título fazer 4 a 3 no placar agregado, tendo grande exibição na primeira partida do confronto, quando venceu por 2 a 0.

"Eu espero a mesma mentalidade vencedora que exibimos nos dois derbies da Copa. Precisaremos do mesmo ritmo e determinação, uma vez que este duelo será bastante físico e intenso.", afirmou o treinador.

Durante entrevista, Inzaghi não revelou a formação que utilizará para o confronto, mas apontou que fará pequenos ajustes no time que foi derrotado por 2 a 0 para o Palermo, no dia 23 de abril. Ao ser questionado sobre Keita e Felipe Anderson, deixou a dúvida no ar:

"Keita ou Felipe Anderson? Estou pensando sobre isso. No último treino, tentei usá-los juntos. É uma dúvida em minha cabeça. Estou feliz por ter dúvidas, significa que eu tenho um elenco forte e competente."

Recuperação e despedida honrosa

Após as eliminações na Copa e na Europa League, restou à Roma buscar uma improvável remontada na Serie A. Com oito pontos de desvantagem para a líder Juventus e 15 em disputa, não há brechas para tropeços. Além disso, o elenco giallorossi deseja que Totti se despeça do dérbi em grande estilo, com vitória.

"Eu não sei se Totti estará jogando aqui na próxima temporada, mas eu sei que ele tem o espírito romanista e ele sempre sentirá intensamente este tipo de jogo, não importa onde ele esteja", afirmou Spalletti.

O único desfalque da Roma para partida é de Alessandro Florenzi, machucado. Daniele de Rossi está recuperado de lesão e estará, ao menos, entre os relacionados.