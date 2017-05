Na busca do 12º título europeu, Real Madrid tenta manter freguesia diante do Atlético

INCIDENCIAS: Primeira semifinal entre as equipes válida pela Uefa Champions League 2016/2017. Jogo a ser disputado no Estádio Santiago Bernabéu, realizado às 15h45 desta terça-feira (02).

O confronto mais repetitivo entre equipes da capital espanhola se tornou frequente em uma escala maior, na Uefa Champions League. E volta a ser disputado a partir das 15h45 desta terça-feira (02). No Estádio Santiago Bernabéu, Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo pelas semifinais do torneio continental e buscam estar presentes em mais uma decisão da principal competição interclubes do planeta. Será o oitavo dérbi disputado por torneios internacionais na história do futebol. E todos vencidos pelo Real. Os merengues aliam a história dos séculos XX e XXI para levar a melhor mais uma vez.

Históricos dérbis

Os primeiros três clássicos foram válidos pela semifinal Copa dos Campeões da Europa na temporada 1958/1959. No primeiro confronto, os merengues venceram por 2 a 1 e os colchoneros deram o troco ao conquistarem uma vitória simples. Como não tinha tempo extra nem penalidades máximas previstas no regulamento, um terceiro jogo foi disputado e o Real, posterior campeão, venceu por 2 a 1.

Na temporada 2013/2014, era a perseguição do Real Madrid pelo décimo título continental. No Estádio da Luz, em Lisboa, o Atleti saiu na frente na primeira etapa e segurou o placar até o famoso minuto 93, quando Sergio Ramos empatou o confronto e levou a partida à prorrogação. No tempo extra, melhor para o Real, que goleou, saiu vencedor por 4 a 1 e conquistou La Décima.

Na temporada seguinte, veio mais uma oportunidade do Atlético de Madrid dar o troco. Nas quartas de final, os arquirrivais madrilenos se encontraram mais uma vez. De novo, os merengues saíram vencedores graças ao gol salvador marcado por Chicharito Hernández aos 43 minutos do segundo tempo, que resultou no placar agregado de 1 a 0.

O último encontro pela Uefa Champions League aconteceu na decisão do torneio na temporada passada. No histórico San Siro, em Milão, Sergio Ramos abriu o marcador, mas Ferreira Carrasco empatou para o Atleti. Com o placar inalterado na prorrogação, o Real Madrid conquistou La Undécima nas penalidades máximas.

Aliança de passado e presente por manutenção hegemônica

O Real Madrid segue firme em busca do título espanhol. Apesar de ter perdido El Clásico contra o Barcelona e ter dado a liderança ao arquirrival nacional pelo confronto direto, os merengues seguem na briga pela conquista nacional. Porém, a Uefa Champions League não fica em segundo plano. Manter a hegemonia europeia retomada nos últimos anos é um dos principais objetivos do maior vencedor da UCL.

Para o dérbi de Madrid, são dois os desfalques. O zagueiro luso-brasileiro Pepe, com problemas nas costelas, e o atacante Gareth Bale, com lesão no calcanhar, estão no departamento médico e não entram em campo nesta terça-feira (02). O técnico Zinédine Zidane, na tradicional entrevista coletiva no dia anterior ao jogo, não quis se apegar ao retrospecto favorável em torneios europeus e acredita em equilíbrio na peleja por uma vaga na final da liga.

"Nós não somos favoritos. É 50%-50%, como sempre é nos mata-matas. Nós nos conhecemos muito bem um ao outro. A rivalidade com o Atlético não mudou desde que eu era jogador. É um dérbi na capital. É intenso, mas a rivalidade permanece a mesma. Precisamos fazer tudo muito bem nesta terça-feira. Se o fizermos, então veremos. Chegar às semifinais significa que você fez muito bem até agora, mas este é um novo jogo", afirmou Zizou.

Encerrar tabu e ir em busca da taça inédita

O Atlético de Madrid começou a temporada de maneira irregular, mas conseguiu se recuperar aos poucos e, nos números, se encontra no melhor momento da temporada. Com boas vitórias e atuações que os torcedores estavam acostumados a ver nos últimos anos, o time segue em busca de disputar a Uefa Champions League do ano que vem pelo Campeonato Espanhol, mas não se concentra totalmente no futuro, pois ainda está em busca do título continental nesta temporada. Os colchoneros também não querem se apegar ao histórico negativo e querem passar pelo arquirrival para seguir em busca da taça europeia.

Para o clássico da capital da Espanha, são três os desfalques. Os defensores Juanfran e José María Giménez, lesionados na coxa, além do meia Augusto Fernández, com dores no joelho, não entram em campo. Outro lateral-direito, Vrsaljko, também sente problemas no joelho, não entrou em campo no último fim de semana, e sua condição é duvidosa para o jogo. O técnico Diego Simeone explicou como se sente antes de partidas decisivas e também falou sobre o que espera da postura do adversário nesta semifinal.

"Eu sempre me sinto um pouco assustado antes dos jogos. Eu me isolo de tudo e com a tensão isso é normal. Você tem muita responsabilidade e isso cada vez fica maior. Eu sinto isso de qualquer maneira, independentemente do jogo e do adversário. O Real Madrid vai sair forte, como sempre faz em casa. Eles podem jogar em diferentes sistemas com Isco, James Rodríguez e Asensio. Eles vão tentar nos ferir. Precisamos ser fortes e ficar o mais frio possível. Vai ser apertado, mas espero que possamos tirar proveito dos espaços que criamos", disse Simeone.