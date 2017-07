Osório exalta coletivo após classificação do México: "É uma vitória de todos"

Google Plus

(Foto: Michael Regan / FIFA)

O México bateu a anfitrã Rússia por 2 a 1, de virada, neste sábado (24) na Arena Kazan lotada. Samedov fez o primeiro gol da partida, mas Araujo e Lozano viraram para a seleção treinada por Juan Carlos Osório que dedicou, na entrevista após o jogo, a classificação para todos os envolvidos com a Seleção Mexicana, afirmando ser um trabalho em conjunto de todos.

Com a vitória, o México passa da fase de grupos na segunda posição do grupo A da Copa das Confederações. A seleção mexicana chegou aos sete pontos, mas foi superado por Portugal que tem a mesma pontuação e levou vantagem no saldo de gols.

Após a partida, o técnico Juan Carlos Osório disse que o mérito são de todos e que o trabalho em conjunto dos jogadores precisa ser parabenizado.

"É um crédito para ser compartilhado, pois é o trabalho de todos. Eu acho que uma das virtudes é competir até o fim, com determinação, intensidade, credibilidade, sempre dentro das regras e é a esse respeito que felicito os meninos porque eles têm sido muito receptivos" - disse.

Ele destacou também o comprometimento da equipe que lhe fizeram chegar às semifinais da competição.

"Quando chegamos aqui nós nos identificamos com a coragem, é por isso que fizemos cada jogo como uma decisão e isso é um esforço de todos. Com cada um contribuindo a colocar o nosso grão de areia. É uma importante vitória para todos do México" - finalizou.

Agora o México aguarda a definição do seu adversário neste domingo (25). Enfrenta o líder do Grupo B e a partida está marcada para próxima quinta-feira (29), em Sochi.