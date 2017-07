Mais uma vez destaque em campo, Cristiano Ronaldo vibra com classificação e mira título

Google Plus

Cristiano Ronaldo foi eleito novamente o "cara da partida" (FOTO: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Na tarde deste sábado (25), a Seleção Portuguesa goleou a Nova Zelândia por 4 a 0, confirmando a liderança do grupo A da Copa das Confederações. Mais uma vez, o melhor em campo foi Cristiano Ronaldo. O gajo, craque da equipe de Fernando Santos, recebeu este prêmio nos três jogos de Portugal durante a fase classificatória.

Participando ativamente do jogo desde os minutos iniciais, Ronaldo deixou a sua marca aos 33' da primeira etapa, cobrando pênalti com perfeição. Seu gol, além de abrir os caminhos para a goleada lusitana, estabeleceu uma marca pessoal histórica: o camisa 7 chegou aos 75 gols com a camisa de Portugal, se consolidando como o segundo maior marcador europeu por seleções, atrás apenas de Puskás.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o craque lusitano analisou o desempenho de sua seleção na partida e demonstrou bastante confiança para o decorrer da competição.

"Marquei o gol inicial e a equipe se portou muito bem. Queríamos fazer o resultado logo no primeiro tempo. Estivemos bem em um campo complicado, o gramado não estava em boas condições. Era difícil jogar melhor do que aquilo que jogamos. Estamos muito felizes pela classificação às semifinais e queremos vencer.", afirmou.

Agora, a Seleção Portuguesa aguarda a última rodada do Grupo B, que definirá os classificados - provavelmente Alemanha e Chile - e o chaveamento das semifinais. Perguntado sobre alguma preferência de adversário, Cristiano Ronaldo foi diplomático.

"Qualquer equipe que vier será difícil, são duas grandes seleções que respeitamos. O objetivo era passar. Agora, temos que nos concentrar em nós. Seja quem for o adversário, estamos confiante e vamos tentar vencer.", concluiu.