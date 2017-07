Chile sofre, mas empata com Austrália e garante vaga nas semifinais na Rússia

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª e decisiva rodada do Grupo B da Copa das Confederações, disputada no Spartak Stadium em Moscou.

O Chile suou mais do que o esperado, mas garantiu classificação às semifinais na Copa das Confederações. Jogando neste sábado (25), no estádio do Spartak na capital Moscou, a seleção do técnico Juan Pizzi saiu perdendo para Austrália em gol anotado por Troisi, mas alcançou o empate e a confirmação da vaga em empate com gol de Rodríguez, atleta ingresso no segundo tempo.

Com o resultado por 1 a 1, o Chile fica em segundo lugar no Grupo B com cinco pontos, atrás da líder Alemanha, que obteve sete. Austrália em terceiro e Camarões em quarto são as seleções eliminadas da chave. Os chilenos enfrentam Portugal e os alemães encaram o México nas semifinais do curto torneio que antecede a Copa do Mundo.

O primeiro tempo deixava a desejar. Os chilenos tiveram mais posse de bola, com 59% das ações do jogo, contra 41% dos australianos. Porém, o número de finalizações era semelhante e os acertos no alvo foram de duas para cada lado.

A Austrália foi premiada com um gol no final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, Troisi recebeu em perfeitas condições, tirou do goleiro Bravo e colocou os da Oceania em vantagem: 1 a 0. Com o resultado, bastava mais um gol aos australianos para roubar a vaga do Chile. Juan Pizzi mexeu no intervalo e colocou Rodríguez no lugar de Fuenzalida, em busca do empate.

O Chile seguiu exposto na partida e a Austrália bem que poderia ter liquidado a fatura. O trio mais ofensivo dos sul-americanos tinha dificuldades de se encontrar em tabelamento. Em um lance que veio pelo alto, Sanchez teve oportunidade do arremate e Ryan defendeu no centro da meta. Em outro lance, bola esticada para velocidade de Eduardo Vargas e ele finalizou de primeira para o arqueiro espalmar.

Do outro lado, por pouco não houve o alcance australiano na pequena área, em jogada em que o atleta ficou em dúvida entre cabecear, esperar a bola cair ou se jogar na bola para concluir. Na sequência, outro lance ofensivo dos cangurus resultava em espaço para Troisi chutar, ele bateu de longe e a bola passou sobre a meta.

Mas o Chile chegou ao empate em lance de luta e oportunismo. Vidal teve disposição para tocar de cabeça bola que estava sendo perdida, com isso, fez a abertura para o lateral Mena, este cruzou Sainsbury cortou de cabeça, mas Vargas disputou no alto na sequência e ofereceu assistência para Martín Rodríguez, somente com o trabalho de chutar às redes. Ryan ainda tocou na bola, pediu impedimento, mas nada poderia ser feito: 1 a 1.

Empolgado, Alexis Sanchez ganhou lance em velocidade, chegou ao fundo, parou, pensou e cruzou para Vargas cabecear ao lado da trave, em ótima chance da virada sul-americana. Se faltou detalhe ou capricho, o mesmo pode-se dizer de lançamento na área feito pela Austrália. Kruse chegou na bola, tentou desviar para o gol com o pé direito, mas errou o alvo, quando estava livre de marcação.

O técnico dos australianos, o grego Ango Postecoglou ia ao desespero com os desperdícios de seus comandados. Com um Chile que poderia ter garantido a classificação de modo mais tranquilo, a impressão de que é preciso melhorar para sair campeão. Aos australianos, uma boa participação, mas encerrada com dois empates e uma derrota, sem triunfos em solo russo.

Na semifinal, a seleção chilena de Juan Pizzi enfrenta os portugueses, liderados por Cristiano Ronaldo, atacante ainda em grade momento após as conquistas com o Real Madrid.