Após eliminação, técnico da Austrália não esconde decepção: "Extremamente desapontado"

(Foto: Francois Nel/Getty Images)

A Austrália encerrou sua participação na Copa das Confederações após o empate em 1 a 1 com o Chile neste domingo (25), no Spartak Stadium Moscow, na Rússia, em um jogo duro para a seleção chilena. A seleção australiana fez três jogos e arrancou dois empates, somando dois pontos, acabando a competição na terceira colocação do Grupo B.

O técnico grego Ange Postecoglou, em entrevista coletiva no fim do jogo, falou sobre o duro jogo com a seleção chilena, que resultou em um empate, e consequentemente, a eliminação da equipe australiana da Copa das Confederações. "Muito desapontado. Os jogadores fizeram um enorme esforço contra uma equipe de classe mundial. Nós trabalhamos para dias como este. Esse é o tipo de equipe que queremos ser", disse o técnico.

Ange ainda comentou, mais uma vez, a luta de sua equipe diante da seleção chilena, que é tecnicamente mais forte, e falou também sobre as mudanças promovidas por ele (Ange) para o jogo deste domingo. "Foi impressionante, ainda mais contra uma equipe de classe mundial. Nós fizemos seis mudanças, mas nós confiamos que os rapazes que entraram tinham energia e sabiam como queríamos jogar. Caras como Mass (Luongo), Jackson (Irvine), Ryan McGowan foram inacreditáveis hoje. Estou extremamente desapontado por não termos o que queríamos", falou o comandante.

Visivelmente abatido, o técnico admitiu o desapontamento com a eliminação, apesar da luta do time em campo. "Eu estava convencido do que faríamos hoje. Simplesmente, não me sinto bem no momento", finalizou Ange.

Com a campanha da seleção australiana neste ano, o país soma quatro participações em Copa das Confederações e não possui nenhum título; além de ser a segunda vez seguida que a seleção cai na fase de grupos da competição.