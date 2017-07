Por vaga na final, Inglaterra e Alemanha se enfrentam no Europeu Sub-21

Nesta terça-feira (27) às 13h, acontecerá a primeira semifinal do Campeonato Europeu sub-21, organizado pela Uefa. No Stadium Miejski, Inglaterra e Alemanha se chocarão em busca de uma vaga na final da competição. O vencedor irá encarar o vencedor da outra chave, que sairá de Espanha e Itália.

O English Team vai em busca de seu terceiro título continental na categoria, que já foi vencida pelos ingleses de forma consecutiva em 1982 e 1984. Já o selecionado alemão conquistou apenas uma taça, em 2009, batendo o rival seguinte por 4 a 0. Naquela ocasião, Gonzalo Castro, Ozil e Sandro Wagner, por duas vezes, marcaram no torneio que aconteceu na Suécia.

Na Polônia, sede da competição, os ingleses vem de melhor campanha. No grupo A, os comandados de Aidy Boothroyd ficaram na liderança com sete pontos, com vitórias sobre Eslováquia e Polônia. Já no grupo C, a Alemanha ficou atrás da Itália e chegou a fase semifinal por ter sido o melhor segundo colocado entre Portugal e Eslováquia.

Ingleses sabem de dificuldade contra alemães

Efetivo durante a primeira fase. Mas o duelo das semifinais promete maiores problemas para a seleção inglesa sub-21. No Stadium Miejski, a Inglaterra vai encarar um time que já o derrotou neste ano. Em março, a Alemanha venceu o duelo por 1 a 0. Aidy Boothroyd entende da dificuldade, mas mostra preparação para o confronto.

"Sabemos que temos uma tarefa complicada pela frente, mas se queremos ser os melhores temos de vencer os melhores. Estamos motivados para este jogo e penso que melhor preparados do que nunca", disse o técnico inglês.

O comandante demonstrou incentivar seus atletas e colocou a Alemanha como uma das melhores seleções do mundo. "Quando você quer ser o melhor, você tem que vencer o melhor e é isso que vamos tentar fazer. Nós temos que nos afastar de ser perdedores. Nós temos que ir lá e buscar essa vitória que precisamos para chegarmos até a final".

Titular durante a competição, Chambers, zagueiro do Arsenal, ressalta a ansiedade e preparação citada por Boothroyd na entrevista pré jogo. "É um jogo pegado e todo mundo está ansioso por isso. Uma vez que chegamos, estamos prontos para enfrentar qualquer um. Todos estão entusiasmados com isso e acho que podemos entrar na terça-feira com muita confiança".

Kuntz lembra de vitória mas ressalta diferenças

Mesmo se classificando apenas por melhor pontuação entre os vices dos grupos, a Alemanha vem demonstrando desempenhos eficazes no torneio europeu, apesar da derrota para a Itália. Stefan Kuntz mostra que o adversário desta terça será diferente do enfrentado no amistoso realizado em março.

"Temos a experiência do amistoso de março, que ganhamos, mas cada jogo tem uma história diferente. Há certas coisas em que temos de nos concentrar, mas se todos os jogadores derem o máximo, será muito difícil vencerem-nos. Contra a Inglaterra, enfrentaremos um time que é diferente da Itália mas estaremos preparados".

Alemães em duelo contra a Itália (Foto: Getty Images)

Novo reforço do Borussia Dortmund, Dahoud deu entrevista ao site oficial da federação alemã. Em sua fala, enfatizou o bom momento do adversário, alertando para onde a Alemanha deve se preparar. "Depois de seu jogo de abertura contra a Suécia, a Inglaterra realmente melhorou e foi melhor em seu grupo. Eles serão um oponente muito difícil. A Inglaterra tem jogadores muito rápidos. Nós também precisamos estar alertas em jogadas de muita atenção, porque também somos forte nessa área", disse o meia.