Após quase seis anos sem disputar torneio continental, Rangers vence Progrès-LUX pelo placar mínimo

Kenny Miller foi o autor do gol ainda na primeira etapa (Foto: Divulgação / Rangers)

Na partida de volta à competições continentais depois de quase seis anos, o Rangers recebeu o Progrès Niederkorn de Luxemburgo pela primeira fase da fase qualificatória da Uefa Europa League, nesta quinta-feira (29). O jogo realizado no Ibrox contou com domínio dos Light Blues, mas a equipe da casa saiu com a vitória por 1 a 0, com gol de Kenny Miller, ainda na primeira etapa.

Com o triunfo pelo placar mínimo, os Gers jogam pelo empate no jogo da volta, além de se classificar com derrotas por um gol desde que marque um ou mais tentos; vitória também avança o time escocês. Pelo lado do clube luxemburguês, só a vitória por dois ou mais gols interessa. Caso ganhe por 1 a 0, partida irá para a prorrogação.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana, dia quatro de julho, quando se enfrentam pela segunda partida da fase, no Stade Joey Barthel, em Luxemburgo.

Como era de se esperar, no primeiro tempo o Rangers começou em cima, visto que jogava em casa e possui um time superior tecnicamente. A equipe conseguiu aproveitar da criatividade de seu meio de campo, Niko Kranjcar assim como o do seu principal alvo no ataque, Kenny Miller. Tanto que este abriu o placar para os Gers, logo aos 37 minutos da etapa inicial, aproveitando bola cruzada na área vindo de uma cobrança de falta da direita. O atacante teve a redonda no seu caminho e finalizou com confiança para balançar as redes do Ibrox.

Na etapa complementar, os Light Blues continuaram buscando o ataque, mesmo que ainda sem sucesso. O time escocês conseguiu, ao mesmo tempo, controlar o adversário e o resultado para que não tomasse gols durante o embate, levando a vantagem para o jogo de volta. Basicamente, o time da casa controlou o confronto, mas não conseguiu sair do estádio mais do que uma vitória pelo placar mínimo. O triunfo de não ter tomado gol, porém, continua no lado dos Teddy Bears.