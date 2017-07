Ochoa lamenta derrota do México e reconhece superioridade alemã: "Ganharam com autoridade"

(Foto: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

O sonho dos mexicanos de conquistar o bicampeonato da Copa das Confederações chegou ao fim nesta quinta-feira (29). A seleção comandada por Juan Carlos Osório não resistiu à pressão da atual campeã mundial, e acabou goleada por 4 a 1, perdendo a chance de disputar a decisão do torneio. No fim do jogo, o sentimento de tristeza e frustração dos latinos contrastava-se com a euforia da jovem equipe alemã, no Estádio Olímpico de Sochi.

O goleiro Guillermo Ochoa, um dos veteranos do time mexicano, foi quem se pronunciou após o final da partida. Para o camisa 13, o início arrasador da Alemanha - que marcou dois gols em oito minutos de jogo - foi determinante para o resultado final.

“Creio que temos que analisar o jogo porque tomamos dois gols tão rapidamente, contra um rival como a Alemanha. Isso é muito complicado porque são jogadores que têm muita qualidade. Eles são muito rápidos e, com espaço, se tornam mais perigosos. Foi uma partida muito difícil. Eles chegaram ao 2 a 0 muito rapidamente e depois não tivemos a sorte de fazer um gol, que nos levaria de volta ao jogo”, analisou.

Ochoa acredita que, apesar do placar elástico, a derrota para a Alemanha deixou lições para o El Tricolor, que segundo ele, precisa jogar com mais intensidade as partidas decisivas.

“Existem muitas coisas que podem ser melhoradas no nosso futebol. Tudo é um processo, uma evolução. Temos que aprender a jogar esse tipo de partida. Esse tipo de jogo de vida ou morte, em que precisamos ser mais contundentes na defesa e ofensivamente precisamos tratar de fazer mais gols. O futebol é assim. A Alemanha mostrou isso hoje (quinta-feira) quando tinha que defender, defendiam todos. Eles nos davam muito pouco espaço. Eles criaram chances de gol, formam uma grande equipe, um grande rival. Eles ganharam com autoridade”, finalizou o arqueiro.

Fora da briga pelo título, o México volta a campo no próximo domingo para a disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações. O time latino duelará contra Portugual, que perdeu para o Chile nos pênaltis, às 9h (de Brasília), no Estádio do Spartak, em Moscou.